"العفو الدولية" تطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق ناشط اتهم بشتم عرفات

ذكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عبر فيسبوك أن الخضيري مريض بالسكري ويعاني من ورم دماغي.

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty) أمس الاثنين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالإفراج عن ناشط فلسطيني معتقل منذ السبت الماضي بتهمة شتم الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقالت المنظمة في تغريدة إنها تطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بالإفراج الفوري عن الناشط طارق الخضيري، الذي اعتقل تعسفيا يوم 22 مايو/أيار الجاري لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير، وأضافت أنه يجب على السلطات الفلسطينية أن توقف قمع المعارضة السلمية.

نطالب رئيس الوزراء #الفلسطيني @DrShtayyeh بالإفراج الفوري عن #الناشط طارق الخضيري الذي تم اعتقاله تعسفيا في 22 أيارمايو لمجرد ممارسته حقه في #حرية_التعبير. يجب على السلطات الفلسطينية أن توقف قمع المعارضة السلمية! pic.twitter.com/d1e2b1i2Tg — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 24, 2021

بدورها، ذكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عبر فيسبوك (Facebook) أن الخضيري مريض بالسكري ويعاني من ورم دماغي، وأضافت المجموعة أن نيابة أريحا وجهت له يوم الأحد تهمة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية قبل أن تمدد توقيفه 48 ساعة.

وأردفت أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية اشتدت حدتها يوم الخميس الماضي.

وفي بيانات سابقة، أشارت المجموعة إلى أن الناشط الخضيري يخضع للتحقيق في قصر النيابة العامة بمدينة أريحا من دون محام.

وأضافت أن الناشط المعتقل تعرض لحملة تشويه في منصات التواصل الاجتماعي عقب انتشار فيديو يُدّعى أنه ظهر فيه وهو يردد هتافات مسيئة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.