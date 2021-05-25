لأول مرة منذ انتخابه.. بايدن يلتقي بوتين بجنيف في 16 يونيو

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو/حزيران المقبل بمدينة جنيف السويسرية.

ويأتي هذا الاجتماع الأول بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة، وسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو على خلفية تبادل عقوبات واتهامات، وسيتم على هامش اجتماعات قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان أن الزعيمين سيبحثان عددا من القضايا الملحة، في مسعى لاستعادة التوازن في العلاقات بين البلدين.

من جانبها، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان إن "الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بالاستقرار النووي الإستراتيجي وقضايا أخرى، من بينها التعاون في مكافحة كورونا والصراعات الإقليمية".

وتصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن في الأسابيع الأخيرة مع اتهام روسيا بتعزيز قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الحكومية انفصاليين موالين لموسكو منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

ونفى الكرملين مرارا تورطه في النزاع الأوكراني المستمر منذ سنوات، ويرفض المزاعم القائلة إن موسكو تدعم القوات الانفصالية.

وتوترت العلاقات الأميركية الروسية أيضا بعدما طالبت واشنطن بالإفراج عن المعارض المسجون أليكسي نافالني، وفرضت عقوبات على موسكو بسبب تعرضه للتسمم في أغسطس/آب الماضي.

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن قضية نافالني لم تتم مناقشتها في مكالمة بوتين وبايدن.