بعد لقاء وزيري خارجية البلدين.. اتفاق مصري قطري على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها

اتفقت مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء جمع وزيري خارجية البلدين، على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز ما تشهده من تقدم إيجابي، بعد اتفاق "قمة العلا" في يناير/كانون الثاني 2021.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ "وزير الخارجية سامح شكري استقبل، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، في قصر التحرير (مقر الخارجية المصرية وسط القاهرة)".

وأضاف -في بيان نشرته الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك- أن الطرفين أكدا على أهمية البناء على تلك الخطوة باتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الأجواء الإيجابية، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البلدين.

ووفقا للبيان المصري فقد تناولت المباحثات أيضًا بحث سبل دفع آليات العمل العربي المُشترك، إلى جانب قضايا إقليمية، كتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأمس الاثنين، بدأ وزير الخارجية القطري زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين على رأس وفد، قادما من السودان. وخلال اليومين الماضيين، زار ليبيا والسودان، وأجرى مباحثات مع مسؤولين في البلدين.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القمة الخليجية من السعودية عن مصالحة لإنهاء أزمة سياسية حادة، بدأت في يونيو/حزيران 2017، قطعت خلالها كل من القاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة علاقاتها مع الدوحة.

وفي مارس/آذار الماضي، زار وزير خارجية قطر العاصمة المصرية، للمرة الأولى منذ منتصف 2017.

وقبلها وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر مباحثات في الكويت حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ المصالحة.

ومنذ إعلان المصالحة، أشادت القاهرة والدوحة، في أكثر من مناسبة، بتطور العلاقات بينهما.