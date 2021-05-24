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سياسة|سودان

سلّم رسالة خطية من الشيخ تميم للبرهان.. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات موسعة في الخرطوم

مباحثات وزير الخارجية القطري مع المسؤولين السودانيين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار.

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (يمين) خلال استقباله وزير الخارجية القطري (وكالة الأنباء القطرية)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (يمين) خلال استقباله وزير الخارجية القطري (وكالة الأنباء القطرية)
24/5/2021

بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وسلّم الرسالة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أجرى أيضا مباحثات في الخرطوم -اليوم الاثنين- مع كل من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار.

وجرى خلال الاجتماع بين الوزير القطري ورئيس الوزراء السوداني استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على رغبة البلدين الشقيقين في استمرار تنسيق المواقف لخدمة مصالحهما المشتركة.

كما ركّز الاجتماع بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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