البث الحي
سياسة|يمن

مدعومة من السعودية وبانتظار الحوثيين.. ليندركينغ يتحدث عن مبادرة عادلة لوقف إطلاق النار في اليمن

لم تفلح حتى اليوم أي من المبادرات العديدة -وفي مقدمتها الأممية والأميركية- في إنهاء الحرب في اليمن، المستمرة منذ نحو 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.

المبعوث الأميركي لليمن سيتوجه إلى السعودية وعُمان الأسبوع القادم (رويترز)
المبعوث الأميركي لليمن سيتوجه إلى السعودية وعُمان الأسبوع القادم (رويترز)
24/5/2021

قال المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ إن هناك مقترحا أميركيا معقولا وعادلا لوقف إطلاق النار في اليمن، بدعم من السعودية والحكومة اليمنية، وبانتظار معرفة موقف الحوثيين منه.

وفي مقابلة مع الجزيرة، أضاف ليندركينغ أن هناك إجماعا دوليا قويا الآن بشأن حل النزاع في اليمن، وإن هذا الحل ممكن التحقيق، مشيرا إلى أدوار مساعدة تقوم بها عدة أطراف في العالم.

وقال ليندركينغ إنه سيتوجه هذا الأسبوع إلى السعودية وعُمان وربما دول أخرى، كما أجرى اتصالات مع قادة كل دول الخليج العربي وبعض الدول الأوروبية أيضا.

وأضاف أنهم قاموا بعمل جيد لحشد الدعم الدولي الضروري، لكنه أشار إلى أنه ما لم يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، فإن كل العمل الذي نقوم به الآن لن يحقق نجاحا.

وأوضح ليندركينغ أنه يدفع بقوة لفتح كل الشرايين الاقتصادية في اليمن، والتوصل إلى هدنة خدمة لمصلحة الشعب اليمني.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، مؤكدا أن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.

وأضاف بلينكن أن علاقات جيدة بين السعودية وإيران يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية لإنهاء بعض النزاعات والمعارك بين الوكلاء.

ومنذ وصوله البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في اليمن.

وفي أول خطاب له عن السياسة الخارجية لبلاده، أعلن بايدن وقف كافة أشكال الدعم العسكري للحرب في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب "أن تنتهي"، كما عيّن ليندركينغ مبعوثا أميركيا خاصا إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.

ولم تفلح حتى اليوم أي من المبادرات العديدة -وفي مقدمتها الأممية والأميركية- في إنهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ نحو 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، وبين الحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

وسط حديث عن تبادل الأسرى.. رئيس حكومة اليمن في مأرب بالتزامن مع قصفها من طرف الحوثيين بصاروخين باليستيين

وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى محافظة مأرب التي تتعرض منذ شهور لهجمات عسكرية مكثفة من الحوثيين، بالتزامن مع إطلاق الجماعة صاروخين على المدينة، وسط حديث عن ضرورة تحريك ملف تبادل الأسرى.

5/5/2021

اليمن.. المبعوث الأميركي يلتقي الحكومة اليمنية بالرياض والأمم المتحدة: جهود وقف إطلاق النار لم تتوصل لنتيجة

أعلنت الخارجية الأميركية أن مبعوثها الخاص لليمن يجري مشاورات مع الحكومة اليمنية في الرياض، في حين أعرب المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق بين الأطراف اليمنية.

5/5/2021

اليمن.. إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيرة على جنوب السعودية والمعارك تتواصل في الجوف

أعلن الإعلام السعودي اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على جنوب المملكة، وأفاد الجيش اليمني بأنه صد هجوما للحوثيين بمحافظة الجوف، بينما دعت واشنطن إلى إجماع دولي في مجلس الأمن لإنهاء الحرب باليمن.

9/5/2021
المزيد من سياسة

بعد ساعات من إعلان حكومة جديدة.. الجيش المالي يعتقل رئيسي البلاد والحكومة ومطالب دولية بالإفراج عنهما

الرئيس باه نداو كُلف بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا للعودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي (رويترز)

غزة.. إسرائيل تعلن فتح معبر كرم أبو سالم ومنطقة الصيد واتصال بين بايدن والسيسي

شاحنة فلسطينية قادمة من معبر كرم أبو سالم باتجاه غزة (الجزيرة)

عقوبات أوروبية بعد اعتقال روسيا البيضاء صحفيا باعتراض طائرته في الجو

زعماء الاتحاد الأوروبي طالبوا بإطلاق سراح الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش (الجزيرة)

"العفو الدولية" تطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق ناشط اتهم بشتم عرفات

شعار منظمة العفو الدولية &#34;أمنستي&#34; (منظمة العفو الدولية)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة استثنائية

فرحة مواطن كويتي يستقبل ابنته ويحتفل بوصولها بعد استكمال دراستها في الخارج (مواقع التواصل)

بعد إطلاق النار على دب الماء.. تعرف على أغرب حيوان يستطيع تحمل العيش في الفضاء

في عام 2007 أُرسل دب الماء في تجربة علمية إلى محطة الفضاء الدولية (شترستوك)

يعصف بمرضى كورونا في الهند.. دول عربية تنفي ظهور الفطر الأسود

ما الأفضل.. التونة أم السردين؟