مدعومة من السعودية وبانتظار الحوثيين.. ليندركينغ يتحدث عن مبادرة عادلة لوقف إطلاق النار في اليمن

لم تفلح حتى اليوم أي من المبادرات العديدة -وفي مقدمتها الأممية والأميركية- في إنهاء الحرب في اليمن، المستمرة منذ نحو 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.

قال المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ إن هناك مقترحا أميركيا معقولا وعادلا لوقف إطلاق النار في اليمن، بدعم من السعودية والحكومة اليمنية، وبانتظار معرفة موقف الحوثيين منه.

وفي مقابلة مع الجزيرة، أضاف ليندركينغ أن هناك إجماعا دوليا قويا الآن بشأن حل النزاع في اليمن، وإن هذا الحل ممكن التحقيق، مشيرا إلى أدوار مساعدة تقوم بها عدة أطراف في العالم.

وقال ليندركينغ إنه سيتوجه هذا الأسبوع إلى السعودية وعُمان وربما دول أخرى، كما أجرى اتصالات مع قادة كل دول الخليج العربي وبعض الدول الأوروبية أيضا.

وأضاف أنهم قاموا بعمل جيد لحشد الدعم الدولي الضروري، لكنه أشار إلى أنه ما لم يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، فإن كل العمل الذي نقوم به الآن لن يحقق نجاحا.

وأوضح ليندركينغ أنه يدفع بقوة لفتح كل الشرايين الاقتصادية في اليمن، والتوصل إلى هدنة خدمة لمصلحة الشعب اليمني.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، مؤكدا أن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.

وأضاف بلينكن أن علاقات جيدة بين السعودية وإيران يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية لإنهاء بعض النزاعات والمعارك بين الوكلاء.

ومنذ وصوله البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في اليمن.

وفي أول خطاب له عن السياسة الخارجية لبلاده، أعلن بايدن وقف كافة أشكال الدعم العسكري للحرب في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب "أن تنتهي"، كما عيّن ليندركينغ مبعوثا أميركيا خاصا إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.

ولم تفلح حتى اليوم أي من المبادرات العديدة -وفي مقدمتها الأممية والأميركية- في إنهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ نحو 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، وبين الحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.