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أميركا.. تجمع في مينيابوليس تكريما لجورج فلويد بعد عام من مقتله على يد شرطي

متظاهرون في مينيابوليس الأميركية يحيون ذكرى مقتل جورج فلويد (الفرنسية)
متظاهرون في مينيابوليس الأميركية يحيون ذكرى مقتل جورج فلويد (الفرنسية)
24/5/2021

تظاهر مقربون من جورج فلويد وداعمون لقضيته في مينيابوليس مع اقتراب موعد الذكرى الأولى لمقتله على يد شرطي أبيض، في قضية أثارت تنديدا كبيرا في العالم بأسره، وحركة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وسار نحو 1500 شخص في المدينة الواقعة شمالي الولايات المتحدة، وانضموا إلى أفراد عائلة فلويد وأقرباء أشخاص سود آخرين قُتلوا في مواجهات مع الشرطة.

وبدأت التجمّعات بخطابات أمام مقر حكومة مقاطعة هينيبين، حيث أدين الشرطي السابق ديريك تشوفين بتهمة القتل في 20 أبريل/نيسان الماضي. وستصدر عقوبة تشوفين المسجون حاليا في 25 يونيو/حزيران القادم.

وقالت بريدجيت (شقيقة جورج فلويد) إن "العام كان طويلا، لقد كان عاما مؤلما، كان محبطا بالنسبة لي ولعائلتي". وأضافت أن حياتها تغيّرت "في غمضة عين" عندما تُوفي شقيقها، وتابعت "سأنهض وسأكون التغيير من أجله".

وقال القس آل شاربتون -وهو ناشط مخضرم- أمام الحشد "ما حصل لجورج فلويد ولآخرين كثر مصدر تغيير ليس فقط في أنحاء أميركا، بل في العالم أيضا". ووصف مقتل فلويد بأنه "أحد أكبر مصادر العار في التاريخ الأميركي".

وقُتل فلويد (46 عاما) اختناقا في 25 مايو/أيار 2020، بعدما أوقفه 4 عناصر شرطة، وضغط أحدهم -هو ديريك تشوفين- بركبته على عنق فلويد لأكثر من 9 دقائق في مينيابوليس.

وبعد عام على الحادثة، لا تزال مينيابوليس تشهد أعمال عنف. وفي مواجهة زيادة جرائم القتل والاعتداءات المسلحة مع جرح 3 أطفال مؤخرا برصاص طائش، ينظم سكان المدينة دوريات.

وأبدى رئيس البلدية جايكوب فريي -الذي يعتزم زيادة عدد الشرطة بـ200 عنصر- دعمه لمبادرات المواطنين، بما في ذلك الدوريات.

وقال قائد الشرطة المحلية ميداريا أرادوندو بعد عملية إطلاق نار جديدة أسفرت عن قتيلين "نكون في أعظم قوتنا عندما نعمل جميعا معا للحفاظ على أمن مدينتنا".

المصدر : الفرنسية

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