بلغت قيمتها 236 مليار دولار.. مساعدات أميركا العسكرية لإسرائيل تحت المنظار

في هدوء، أخطرت وزارة الخارجية الكونغرس في الخامس من مايو/أيار الجاري بنيتها منح شركة "بوينغ" (Boeing) ترخيصا لبيع إسرائيل ما قيمته 735 مليون دولار من الذخائر الهجومية والقنابل.

ودفع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في زيادة غضب عدد من أعضاء مجلسي الكونغرس من موقف بلادهم الداعم بلا شرط للمواقف الإسرائيلية.

وأبدى الكثير من أعضاء الكونغرس تمرير الصفقة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، في الوقت الذي ركز فيه الإعلام الأميركي الضوء على سقوط ضحايا مدنين فلسطينيين أبرياء بأسلحة حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة.

كما عبرت الكثير من المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" رفضها تمرير الصفقة، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الخارجية تأكيد أو نفي ما إذا كانت قد وافقت بالفعل على بيع الأسلحة، مما يثير المخاوف من تمريرها دون إشراف من الكونغرس.

وأشارت تقارير صحفية أميركية إلى أن معارضة الكونغرس قد تراجعت مع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وأن الصفقة ستمر كما كان مقررا لها.

تلقي الجزيرة نت في صورة سؤال وجواب الضوء على مصير هذه الصفقة، وتسرد بالمعلومات والتفاصيل حجم الدعم الأميركي السنوي العسكري لإسرائيل، وحجم ما تشتريه إسرائيل سنويا من السلاح الأميركي ونوعيته.

هل تتلقى إسرائيل معاملة أميركية خاصة فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية؟ ولماذا؟

نعم، فإسرائيل هي أكبر متلق لمساعدات العسكرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

قنابل موجهة في قاعدة جوية بولاية فرجينيا الأميركية (رويترز)

وقد قدمت الإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة، بالتعاون مع مجلسي الكونغرس، المساعدات لإسرائيل دون رفض شعبي يذكر.

وترى النخبة السياسية الأميركية أن مساعدة إسرائيل يخدم مصالح أميركا في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الدعم الداخلي القوي لإسرائيل، ولضرورة الحفاظ على أمنها.

ويعود تاريخ بدء دعم واشنطن لإسرائيل منذ لحظة تأسيسها عام 1948، وتدعي واشنطن أن الأهداف الإستراتيجية المشتركة والالتزام المتبادل بالقيم الديمقراطية تدعم هذا الطرح.

ما حجم المساعدات العسكرية التي تلقتها إسرائيل حتى الآن من الولايات المتحدة؟

حتى عام 2020، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما قيمته 146 مليار دولار من المساعدات العسكرية (من غير إدخال معدل التضخم طبقا لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس)، ويقدر بعض الخبراء أجمالي قيمة المساعدات بعد تعديلها لمراعاة التضخم لتصل إلى 236 مليار دولار.

وتنقسم المساعدات الأميركية التي قدمت لإسرائيل على النحو التالي:

مساعدات عسكرية: 105 مليارات دولار.

مساعدات اقتصادية: 34 مليار دولار.

مساعدات برامج الصواريخ: 7 مليارات دولار.

الإجمالي: 146 مليار دولار.

وسنويا حاليا، فإن جميع المساعدات الأميركية لإسرائيل تقريبا هي في شكل منح لشراء أسلحة. وتتلقى إسرائيل 3.3 مليارات دولار سنويا من برامج التمويل العسكري الأجنبي.

كما أنها تتلقى 500 مليون دولار للبحث والتطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة المضادة للصواريخ تعود بالنفع الكامل تقريبا على الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية.

في العام 2021، تبلغ نسبة المساعدات الإسرائيلية 59% من إجمالي ما تقدمة الولايات المتحدة من مساعدات عسكرية تحت برنامج التمويل العسكري الخارجي، وتبلع نسبة بقية دول العالم 48% من إجمالي المساعدات الأميركية.

وإضافة للمساعدات العسكرية، تلقت إسرائيل مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية في الفترة من 1971 إلى 2007.

كيف تظهر المعاملة التفضيلية الأميركية لإسرائيل في موضوع شراء الأسلحة؟

لم يسبق أن تعرض موضوع تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل لانتقادات واسعة، بل على العكس، يبادر الكونغرس بعرض أفكار تقديم أحدث الأسلحة الأميركية لإسرائيل (مجانا حيث تدفع ثمنها من برامج المساعدات العسكرية).

وكانت إسرائيل أولى دول العالم التي تحصل على تشغيل طائرات |إف-35″ (F-35)، التي تمثل الجيل الخامس من أقوى الطائرات المقاتلة تقدما على الإطلاق.

وحتى الآن، اشترت إسرائيل 50 طائرة من هذا النوع، وذلك بتمويل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، وتنوي إسرائيل الحصول على 50 طائرة إضافية من الطراز نفسه.

هل تتبع واشنطن أي سياسات أخرى لدعم إسرائيل عسكريا؟

نعم، فقد تبنى الكونغرس عدة تشريعات تضمن استمرار التفوق العسكري الإسرائيلي على الجيوش العربية مجتمعة، وذلك عن طريق إستراتيجية ثنائية، وقد مثّل تقديم أحدث أنواع الأسلحة -التي تنتجها التكنولوجيا العسكرية الأميركية لإسرائيل- أولى طرق هذه الإستراتيجية.

نتنياهو (يمين) خلال زيارته عام 2018 مدمرة أميركية مزودة بصواريخ موجهة في ميناء أسدود (رويترز)

ومن ناحية أخرى، ولضمان التفوق العسكري الإسرائيلي، شرع الكونغرس قوانين تضمن التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، ولا يمرر الكونغرس أي صفقة عسكرية إلى دول المنطقة من دون مراجعتها بدقة.

وفي حالات كثيرة، تعوض الولايات المتحدة إسرائيل بالمزيد من صفقات السلاح إذا أقدمت واشنطن على بيع أسلحة متطورة لدول عربية.

وقد عرقل الكونغرس في الكثير من الحالات منح رخص تصدير أسلحة متطورة إلى الدول العربية الحليفة.

ومن أشهر تلك الحالات محاولة الكونغرس عرقلة صفقة طائرات أواكس للسعودية في ثمانينيات القرن الماضي، مما دفع بالرئيس الجمهوري رونالد ريغان لمواجهة طويلة مع الكونغرس رغم سيطرة حزبه على أغلبية المجلسين.

هل تغيرت نظرة الكونغرس حول تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل حيال السنوات الأخيرة؟

نعم، فقد بدأ أعضاء الكونغرس في مناقشة المنطق من وراء منح إسرائيل "شيك على بياض" فيما يتعلق بالأسلحة الأميركية، خاصة تجاه تلك الأسلحة التي يستخدم بعضها ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، هو ما يمثل انتهاكا للقوانين الأميركية.

وعلى سبيل المثال، قدمت النائبة بيتي ماكولوم مشروع قانون في 15 أبريل/نيسان الماضي، بمشاركة 17 عضوا، لضمان عدم استخدام إسرائيل المساعدات الأميركية ضد الأطفال الفلسطينيين، أو في عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من خلال هدم المنازل وعمليات الإخلاء، والضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وردا على ذلك، أصدر النائب تيد دويتش رسالة في 22 أبريل/نيسان، وقعها أكثر من 300 عضو، عارض فيها "خفض التمويل أو إضافة شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل".

وما الذي تغير في ضوء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة؟

دعا عدد من كبار الأعضاء الديمقراطيين التقدميين إدارة الرئيس جو بايدن إلى وضع قيم في سياستها تجاه إسرائيل، ولهدف التوصل لعملية سلام تجمع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

ويؤيد عدد متزايد من الأميركيين مبادرات لتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

كما عبرت الكثير من المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" رفضها تمرير الصفقة، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الخارجية تأكيد أو نفي ما إذا كانت قد وافقت بالفعل على بيع الأسلحة، مما يثير المخاوف من تمريرها دون إشراف من الكونغرس.

وأشارت تقارير صحفية أميركية إلى أن معارضة الكونغرس قد تراجعت مع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وأن الصفقة ستمر كما كان مقررا لها.

ما الاتفاقيات التي تحكم تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل؟

منذ عام 1999، وضعت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل في مذكرات تفاهم بين البلدين. وتشمل هذه الاختصاصات التي مدتها 10 سنوات وعودا بتقديم طلبات بالمساعدات ضمن مقترح الميزانية السنوية التي يقدمها الرئيس، ولا يزال يتعين على الكونغرس أن يخصص المبالغ الفعلية للمساعدة سنويا. ومن الناحية العملية، يلتزم الكونغرس بطلبات ميزانية الرئيس دون تغييرات.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم الأخيرة في عام 2016، وتعهدت بتقديم 33 مليار دولار في صندوق التمويل العسكري و5 مليارات دولار لتمويل الدفاع الصاروخي خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2028.

هذا رغم كون إسرائيل نفسها أصبحت أحد أكبر مصدري الأسلحة في العالم، حيث قامت ببيع ما يقرب من 11 مليار دولار من الأسلحة في عام 2020.

ألا تعرقل القوانين الأميركية تصدير الأسلحة لإسرائيل؟

القانون الأميركي واضح، يجب على جميع البلدان التي تتلقى مساعدات أميركية أن تفي بمعايير احترام حقوق الإنسان، والدول التي تنتهك هذه المعايير عرضة للعقوبات وغير مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأميركية. وينظم قانون المساعدة الخارجية (P.L. 87-195) جميع أشكال المساعدات الأميركية للدول الأجنبية.

وينص على أنه لا يجوز تقديم أي مساعدة إلى بلد "ينخرط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

ينظم قانون مراقبة تصدير الأسلحة (P.L. 90-629) المساعدات العسكرية الأميركية والمبيعات إلى البلدان الأجنبية. وينص على أن الولايات المتحدة يمكن أن تزود الدول الأجنبية بالأسلحة "فقط من أجل الأمن الداخلي، ومن أجل الدفاع المشروع عن النفس".

وهناك قانون ليهي، الذي يلزم وزارتي الخارجية والدفاع بفحص الوحدات العسكرية الفردية والأفراد قبل أن يكونوا مؤهلين لتلقي المعدات أو التدريبات الأميركية، وتنص نسخة وزارة الخارجية من القانون على أنه لا يمكن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة "لأي وحدة من قوات الأمن" ترتكب "انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان". تنص نسخة وزارة الدفاع على أنه لا يمكن تقديم أي تدريب أو معدات لوحدة عسكرية "ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان".

هل تفرض واشنطن أي شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل؟

فرضت واشنطن شروطا على بعض الدول مثل مصر فيما يتعلق بتلقيها قنابل وقاذفات المواد الانشطارية. على سبيل المثال، في ميزانية العام 2021، تم حجب 225 مليون دولار من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر حتى تشهد وزارة الخارجية الأميركية أن مصر "تتخذ خطوات مستدامة وفعالة" لتعزيز حقوق الإنسان.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، لا تنطبق شروط إضافية ولا يتم الالتزام بالقوانين العامة لحقوق الإنسان على نحو شبه كامل. وعلاوة على ذلك، فإن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل أقل شفافية بكثير من تدفقها إلى بلدان أخرى، مما يجعل تنفيذ هذه القوانين أكثر صعوبة.

كما أن إسرائيل هي البلد الوحيد في العالم الذي لا تملك الولايات المتحدة آليات تعقب لتحديد الأسلحة التي تذهب إلى وحدات عسكرية محددة. هذا التعتيم يجعل من المستحيل تقريبا على وزارتي الخارجية والدفاع تنفيذ متطلبات فحص قانون ليهي بشكل صحيح.