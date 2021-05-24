الرباط تحذّر من قطع العلاقات مع إسبانيا بعد استقبالها زعيم البوليساريو

أثار سماح إسبانيا بتلقي زعيم جبهة البوليساريو العلاج من كورونا على أراضيها حفيظة المغرب الذي دعا لإجراء تحقيق في الموضوع

حذّر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من أن تصل الأمور إلى حد قطع العلاقات مع إسبانيا إذا حاولت إخراج زعيم جبهة البوليساريو من أراضيها بنفس الأساليب "الملتوية" التي استخدمتها عند استقباله.

واتهم الوزير المغربي، في حوار مع إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، إسبانيا باستغلال مشكلة الهجرة من أجل صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية ومن أجل توريط الاتحاد الأوروبي.

وذكّر بوريطة بأن مدريد لم تستشر شركاءها الأوروبيين ولا المغرب قبل أن تقرر استقبال زعيم جبهة البوليساريو على أراضيها بهوية مزورة، وأضاف أن الأزمة القائمة بين بلاده وإسبانيا أزمة سياسية بين بلدين شريكين وأن إسبانيا تتحمل مسؤولية تفجرها.

وأثار سماح إسبانيا، قبل أسابيع، بتلقي زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي العلاج من كورونا على أراضيها حفيظة المغرب الذي دعا لإجراء تحقيق في الموضوع. وبينما اعتبرت إسبانيا وجود غالي مسألة إنسانية، وأشارت إلى أن عليه مواجهة القضية المرفوعة ضده أمام محكمتها العليا بعد التعافي من إصابته، رأى المغرب أن المسألة سياسية.

وقد انعكس توتر العلاقات بين البلدين في تدفق لاجئين بكثرة إلى مدينة سبتة أخيرا، في محاولة للعبور إلى أوروبا.

واستدعت الرباط سفيرتها لدى مدريد كريمة بنيعيش، الأسبوع الماضي، للتشاور بعد أن استدعتها الخارجية الإسبانية احتجاجا على تدفق حوالي 6 آلاف مهاجر غير نظامي من المغرب الاثنين الماضي، إلى سبتة، قبل أن يتجاوز العدد لاحقا 8 آلاف، بحسب مدريد.

تلميح لوساطة

وألمحت فرنسا، أمس الأحد، إلى إمكانية إجراء وساطة بين المغرب وإسبانيا، لتخفيف حدة التوتر المتصاعد مؤخرا بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في تصريح صحفي، إنه تحدث إلى نظيره المغربي لمحاولة استئناف الحوار بين الرباط ومدريد التي أصبحت العلاقة بينهما "معقدة للغاية".

وتقول إسبانيا ومعها الاتحاد الأوروبي، إن المغرب مسؤول عن تأمين الحدود من تدفق المهاجرين واللاجئين، في حين يؤكد المغرب -الذي لا يعترف بسيادة إسبانيا على سبتة ويعتبرها مدينة محتلة- أنه ليس ملزما بلعب دور الدركي الذي يحمي ظهر أوروبا وإسبانيا خصوصا بعد استقبال الأخيرة إبراهيم غالي الذي تعتبره المملكة المغربية عدوها الأول.