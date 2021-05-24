السعودية.. التحالف يعلن إحباط هجوم حوثي وشيك بزورق مفخخ في البحر الأحمر

قالت وسائل إعلام سعودية اليوم الاثنين إن التحالف العسكري بقيادة المملكة أحبط هجوما حوثيا "وشيكا" بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف -في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية بالسعودية- إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران -والتي يحاربها التحالف منذ أكثر من 6 سنوات- ما زالت تهدد الممرات البحرية والتجارة العالمية.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل عن الهجوم، في حين لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأنه.

#عاجل #التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 24, 2021

ويعد البحر الأحمر من أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، إذ إنه يتصل بقناة السويس وتمر عبره آلاف السفن من خلال مضيق باب المندب عند طرفه الجنوبي.

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات التحالف السعودي الإماراتي اعترضت 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون صوب المملكة في أول أيام عيد الفطر.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت السعودية إن ناقلة راسية في مرفأ جدة على البحر الأحمر أصيبت عندما اصطدم بها زورق مفخخ، وذلك بعد حادث منفصل في مرفأ سعودي آخر أصيبت فيه ناقلة بتلف جراء انفجار.

وكثف الحوثيون مؤخرا إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء.