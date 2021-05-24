مظاهرات الثلاثاء، هي وصية الناشط إيهاب الوزني قبل اغتياله، كان قد حرص على اختيار يوم غد 25 مايو/أيار للنزول إلى ساحة التظاهر والاحتجاج للكشف عن قتلة الناشطين، لكن تلك الرصاصات التي يتساءل عنها، قتلته قبل أن يرى يوم التظاهر، بهذه العبارة يفتتح الناشط وعضو حركة "نازل آخذ حقي" الديمقراطية عمار النعيمي حديثه عن أبرز أسباب الدعوة والتحشيد للتظاهر مجددا في بغداد، بعد مرور أكثر من عام على توقف الاحتجاجات.

ويؤكد النعيمي للجزيرة نت أن تحشيد الناشطين مستمر من أجل مظاهرات كبرى ستغطي شوارع بغداد، حيث تبدو مطالب الكشف عن قاتلي الناشطين أبرز عناوينها، ويوضح أن استمرار مسلسل الاغتيالات والقتل بحق الناشطين وعدم تنفيذ مطالب المحتجين والتهاون بتعويض ذوي الضحايا من خلال إظهار هوية قاتلي أبنائهم، هي من دفعتهم للتفكير مرة أخرى بالتظاهر.

ويضيف "أشعر أن الشباب لم تعد لديهم طاقة للتحمل، حيث يشاهدون كيف أن الحكومة لا هَم لها سوى الانتخابات والدعايات لها، في وقت نعاني به من خطر التهديد المستمر، وما من مستجيب لنا".

النعيمي قال إن مطالب الكشف عن قاتلي الناشطين أبرز عناوين مظاهرات الثلاثاء (الجزيرة)

أبرز الشروط

اجتماعات مكثفة ينظمها مؤسسو المظاهرات وقادتها، من أجل إعادة جو الاحتجاج إلى الشارع العراقي، كما يقول النعيمي، ويكمل: "في اليوم السابع بعد مقتل الوزني، اجتمع كل ممثلي المظاهرات للمحافظات العراقية إضافة للحركات السياسية المنبثقة من الحراك الشعبي داخل مدينة كربلاء جنوب بغداد، "مسقط رأس الوزني ومكان قتله"، للاتفاق والإجماع على التظاهر يوم 25 مايو/أيار من أجل وضع حد لجميع الممارسات التعسفية والقمع الذي يلحق بنا دونما سبب".

وتتمثل أهم مطالب المظاهرات الجديدة في إقالة محافظ كربلاء وقائدي عمليات شرطة المحافظة، لتورطهم بالتستر على قاتلي الوزني، بحسب النعيمي الذي يؤكد أن لا شأن لذلك أو علاقة بالانتخابات ومقاطعتها، ويردف بأن بعض الحركات السياسية المنبثقة من الاحتجاجات أعلنت تعليق وإيقاف نشاطها السياسي مؤقتا لحين الإعلان عن قتلة الناشطين.

اتحاد طلبة بغداد يعلن انضمامه للمظاهرات من منزل الوزني الذي اغتيل قبل أسابيع (الجزيرة)

89 محاولة اغتيال

وفي بيان له، كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي عن وجود 89 محاولة اغتيال لنشطاء وإعلاميين منذ انطلاق المظاهرات في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ، فضلاً عن عشرات التهديدات القائمة والتي تضع أرواح العشرات على المحكّ.

ويرى الناشط رضا هجول -وهو صديق مقرب من الوزني- أن تصفية المتظاهرين مستمرة رغم توقف الاحتجاجات عام 2020، الأمر الذي يدفعهم -كمنظمين- للتحشيد للمظاهرة الجديدة، ويضيف من خلال حديثه للجزيرة نت أن جميع التهم الجاهزة كالجوكرية، وأبناء السفارات، واتهامهم بالعمالة، والتي كانت سببا بمقتل العديد من الناشطين.

هجول يرى أن لا حل لمواجهة هذا القمع والإقصاء سوى بالتظاهر مجددا (الجزيرة)

واعتبر هجول أن "الوقت قد حان لمواجهة هذا القمع والإقصاء والوقوف بوجه القاتل وإخباره أننا مجرد مواطنين، نحلم بوطن آمن لأجيالنا، فهل حلمنا يستحق الاغتيال والاتهام؟!".

ويشدد على أن العراق وسكانه، يعانون وعلى تعاقب الحكومات، من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والسكوت سيأتي بنتائج كارثية للجميع، مؤكدا أن محافظة كربلاء مواصلة لاحتجاجها منذ مقتل الوزني، ومشيرا إلى أن التصعيد الرئيسي سيكون يوم 25 (غدا) في بغداد، لكونها مركز الحكومة العراقية.

وكانت المظاهرات تجددت في كربلاء ومحافظات أخرى على خلفية مقتل الوزني على يد مجهول، كان يستقل دراجة نارية، في التاسع من مايو/أيار الجاري. وكان الوزني قد صرح أمام قيادة شرطة كربلاء، وقبل أشهر من اغتياله بتلقيه تهديدات من أشخاص يملك جميع المستندات عنهم، لكن أحدا لم يستجب لنداءاته المتكررة.

سرسم: من الصعب عودة زخم المظاهرات بالقوة نفسها التي شهدها عام 2019 (الجزيرة)

تأجيل الانتخابات

ويرى رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الإستراتيجية الدكتور عباس الجبوري أن مظاهرة 25 مايو/أيار لن تكون بمستوى مظاهرات 2019 لكنها بالتأكيد ستحدث بعض التغييرات، كما فعل "حراك تشرين" الذي استطاع الدفع إلى نظام انتخابي جديد، وتقديم موعد الانتخابات.

ويشير الجبوري إلى أن المظاهرات السابقة استطاعت أن تحدث شيئا -ولو طفيفا- في المعادلة السياسية، إلا أن الثمن كان كبيرا بخسارة العراق لمئات المتظاهرين، ويؤكد أن الانتخابات المبكرة المقرر إقامتها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل قابلة للتأجيل مرة أخرى بسبب المظاهرات، وما قد تحمله من ضغط كبير على الحكومة العراقية.

وشدد على أن من أهم الأسباب التي قد تجبرهم على تأجيل الانتخابات إلى السنة المقبلة هو عدم توفر بيئة آمنة ومستقرة لإجرائها، وجميع المعطيات تشير لتأجيلها حتى عام 2022.

أما مديرة مركز برج بابل للتنمية الإعلامية الناشطة ذكرى سرسم، فتجد أن من الصعب عودة زخم المظاهرات وبالقوة ذاتها التي شهدها عام 2019، خصوصا بعد تصاعد موجة الاغتيالات والاستهداف لقادة "حراك تشرين"، مؤكدة أن مزاج الشارع قد تغير ربما بسبب فترات الحظر الطويلة وتفاقم المشاكل اليومية.

وتكمل من خلال حديثها للجزيرة نت بأن الحراك لم يتوقف كما الاستهداف، فهناك العشرات وربما المئات من حالات الاغتيال للمشاركين في المظاهرات ممن لم نسمع بأخبارهم، ولا نعرف مصيرهم.

وحول رأيها بشأن المظاهرة الجديدة، ترى سرسم أن "هناك خطورة في المشاركة بهذا اليوم"، معللة ذلك بأسباب عديدة منها "عدم قدرة الحكومة على حماية المتظاهرين، فنحن اليوم متخوفون حتى من كتابة آرائنا على صفحاتنا الشخصية، كما أن أغلب زملائنا مستهدفون بسبب الوضع المنفلت. حقيقة ما من شيء مضمون هنا".

حسين رجح أن تكون أعداد الطلاب المشاركين في مظاهرات الثلاثاء موازية للأعداد التي شاركت في الاحتجاجات السابقة (الجزيرة)

الجامعات تنتفض

ويوضح ممثل اتحاد طلبة بغداد ليث حسين أن اتحاد الطلبة العراقيين كان قد أعلن في بيان خاص به عن استعداد طلبة الجامعات للمشاركة في مظاهرة 25 مايو/أيار، مرجحا أن تكون أعداد الطلبة موازية للأعداد التي شاركت في الاحتجاجات السابقة.

ويؤكد حسين للجزيرة نت أن طلبة العراق هم العمود الفقري لجميع الاحتجاجات العراقية، وجميع الجامعات جاهزة لدعم ومساندة أي مظاهرة تصب في صالح العراق والعراقيين، مشيرا إلى أن جميع الكليات العراقية -وحتى الأهلية- ستعمل على المشاركة وتقديم الخدمات للمتظاهرين، ومنها الخدمات الإعلامية والطبية في حال ما تعرض المحتجون لأي عنف من قبل قوات الشغب.

أما الصحفي مهند الغزي فله رأي آخر، فهو ضد عودة الحراك الشعبي إلى الشارع في الفترة الحالية على أبسط تقدير، مؤكدا أن تجربة الاحتجاجات كانت صعبة على الجميع وقدم خلالها العراق تضحيات كبيرة، ولا نعرف حتى الآن العدد الحقيقي للشهداء مقابل عدم تحقيق أي من مطالبهم.

ويؤكد الغزي للجزيرة نت أن المطالب اختلفت اليوم وأصبح الكشف عن قتلة المتظاهرين هو كل المحور، أي بمعنى أننا تركنا جميع مطالبنا للبحث عن قتلة المتظاهرين، ويتساءل "ماذا لو تم قتل شباب آخرين في المظاهرة الجديدة؟".

ويرى أن انتظار الطبقة السياسية الحاكمة لتقدم شيئا لصالح المواطنين وتلبية مطالب الشباب مثل عملية انتظار المطر في صيف العراق، فلا هو يروي عطش الأرض ولا هو يكسر من حرارة الجو!