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سياسة|إيران

ينتج طائرات مسيرة ومتفجرات.. انفجار في مصنع إيراني وتكهنات بشأن مسؤولية إسرائيل

نتنياهو زعم قبل أيام أن القوات الإسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية (الأوروبية-أرشيف)
نتنياهو زعم قبل أيام أن القوات الإسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية (الأوروبية-أرشيف)
23/5/2021

قال الإعلام الرسمي في إيران إن 9 أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار وقع فجر اليوم الأحد في مصنع بمحافظة أصفهان وسط البلاد، وقد أشارت صحيفة بريطانية إلى احتمال وقوف إسرائيل وراء الانفجار.

وقالت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء إن الانفجار -الذي وقع الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي في مجمع "ناركستر للصناعات الكيميائية" يعود "لأسباب غير واضحة يجري التحقيق فيها" وفقا لما صرح به المسؤول عن هيئة إدارة الكوارث في المحافظة منصور شيشه فروش.

وتنتج الشركة المالكة لهذا المجمع مواد متفجرة للاستخدامات الصناعية، وفقا لما جاء في موقعها الإلكتروني.

من جهة أخرى، ذكر تقرير في صحيفة غارديان (Guardian) البريطانية أن المجمع يضم أيضا شركة صناعة الطائرات الإيرانية (هيسا) التي تنتج -وفقا للصحيفة- أنواعا متعددة من الطائرات التقليدية والمسيرة لصالح القوات الإيرانية.

ولمّح التقرير إلى احتمال ضلوع إسرائيل في الأمر، قائلا إنها باتت لا تجد غضاضة في شن ما تعتبرها هجمات انتقامية داخل الأراضي الإيرانية.

وذكر أيضا أن انفجار المصنع يأتي بعد أيام من زعم إسرائيل أن طهران تزود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بطائرات مسيرة.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض الخميس الماضي ما قال إنه حطام طائرة مسيرة إيرانية أسقطت الثلاثاء إثر وصولها إلى إسرائيل قادمة من الأجواء العراقية أو السورية حسب قوله.

وقد أعاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) نشر تقرير غارديان عبر تويتر، كما أشار إلى التقارير الإيرانية التي تحدثت عن إصابة 9 أشخاص في الانفجار.

المصدر : غارديان + وكالات

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