استبقت إيران المؤتمر الصحفي المقرر اليوم الأحد لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن برنامجها النووي بالدعوة إلى تقييد عمل مفتشي الوكالة بعد انتهاء مهلة الاتفاق أمس.

ونقلت "وكالة أنباء فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، قوله اليوم إن اتفاق المراقبة النووية الذي يمتد 3 أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس السبت، وبانتهاء الاتفاق الممتد 3 أشهر "لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية".

وأكد قاليباف أن المجلس "عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني في وقته المحدد"، مشددا على أنه "لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية بالبلاد بعد مهلة الأشهر الثلاثة المحددة وفق القانون".

وخلال اجتماع البرلمان الإيراني اليوم قال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني علي رضا سليمي "كان أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهلة 3 أشهر للوفاء بالتزاماتها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وانتهت مهلتهم القانونية يوم أمس".

وأضاف "وفقا للقانون المذكور يجب محو جميع الصور والتسجيلات المصورة بكاميرات منظمة الطاقة الذرية، وما نتوقعه من المنظمة أن تعلن على وجه السرعة انتهاء فرصة الوكالة، وأن الصور والتسجيلات المصورة قد أزيلت".

وتابع سليمي "لا ينبغي أن نسمح أبدا بأن يصبح قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر كقانون الإجراء المضاد في تنفيذ الاتفاق النووي ذلك لأن القانون الأخير لم يطبق بصورة جيدة".

ودعا سليمي، رئيس المجلس للإيعاز إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية بعدم التأخير في هذا المجال، مضيفا "يجب محو الصور والتسجيلات المصورة بكاميرات منظمة الطاقة الذرية، وعلى الجميع أن يعلم أن المجلس يؤكد تنفيذ القانون وأن هذا المجلس ليس كسابقه".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة.

وأعلنت الوكالة أن مديرها رافائيل غروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد بشأن البرنامج النووي الإيراني مع انتهاء مدة الاتفاق الفني الذي تم توقيعه في فبراير/شباط الماضي لتخفيف القيود التي فرضتها طهران، وسيطلع الصحفيين على التطورات المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة داخل إيران.