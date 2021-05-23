في أميركا وأوروبا وأستراليا والعالم العربي.. مظاهرات تندد بالعدوان على الفلسطينيين وتطالب بوقف الدعم الغربي لإسرائيل

شهدت مدن عدة في أميركا وكندا وأوروبا وأستراليا والعالم العربي موجة جديدة من المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وطالب المحتجون في دول غربية حكوماتهم بالتوقف عن دعم إسرائيل.

وبعد يومين من سريان وقف إطلاق النار في غزة، شارك الآلاف أمس السبت في مسيرة بمدينة نيويورك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون -وبينهم العديد من أصول عربية- لافتات تندد بالانتهاكات وأعمال القتل التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، كما طالبوا بوقف الدعم لإسرائيل، ووقف بناء المستوطنات.

وفي ولاية ميشيغان، شارك ناشطون أميركيون في المدينة الجامعية "آن أربور" في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ونددوا بالعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، كما شهدت مدينة رالي في ولاية كارولينا الشمالية مظاهرة مماثلة.

وشكلت هذه المظاهرات امتدادا لعدة مسيرات نظمت في ميشيغان وعدد من الولايات الأميركية تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وفي كندا، نظم مئات من النشطاء العرب والمسلمين مسيرة في مدينة تورينتو دعما لفلسطين ومقاومتها، مطالبين بتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومدينة القدس المحتلة.

كما تظاهر المئات في مدينة مونتريال الكندية أمس السبت رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين حرّة".

المتظاهرون في نيويورك طالبوا بوقف الدعم لإسرائيل ووقف بناء المستوطنات (الأناضول)

أوروبا وأستراليا

وفي أوروبا، كانت أكبر المسيرات في بريطانيا، حيث تظاهر عشرات الآلاف وسط لندن تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بما يعتبرونه تواطؤا من الحكومة البريطانية مع إسرائيل في جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما تظاهر المئات في عدة مدن بألمانيا، وبينها برلين وفرانكفورت ولايبزيغ، وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، مطالبين الحكومات الغربية بعدم الانحياز للاحتلال الإسرائيلي.

وفي باريس، طالب متظاهرون الحكومة الفرنسية ودول الاتحاد الأوروبي بوقف جميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، والامتناع عن بيعها الأسلحة التي تستخدم في قمع الشعب الفلسطيني، كما طالبوا بالكف عن التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

كما تظاهر الآلاف أمس السبت في العاصمة البلغارية صوفيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بعمليات القمع ضد المدنيين في القدس وقطاع غزة واستهداف قوات الاحتلال مكاتب إعلامية.

وفي البوسنة، أفاد مراسل الجزيرة نت بأن آلاف البوسنيين نظموا أمس السبت وقفة في العاصمة سراييفو للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين، والتعبير عن فرحتهم بانتصار الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وخلال الوقفة التي دعت إليها جمعيات "الشبان المسلمين"، و"أكوس" الثقافية، و"الصداقة البوسنية الفلسطينية"؛ أكد المشاركون أن البوسنة لم تقف ولن تقف يوما في صف المعتدين.

وصرح رئيس الجالية الفلسطينية في البوسنة والهرسك ماجد معروف للجزيرة نت بأن الهدف من التجمع هو إرسال رسالة سلام وإبلاغ المحتل الإسرائيلي بأن الوقت قد حان لتحرير فلسطين.

وفي أستراليا، خرجت أمس السبت في سيدني وملبورن مظاهرات حاشدة، رفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات وصفت ما حصل في غزة بجريمة إبادة، ونددت بسياسة التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل، مرددين هتافات داعمة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

مظاهرة داعمة للفلسطينيين خرجت في العاصمة التونسية قبل إعلان وقف إطلاق النار (رويترز)

مظاهرات في دول عربية

وفي العالم العربي، خرجت أمس السبت مظاهرات وسط العاصمة اللبنانية بيروت تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، وأطلقوا شعارات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

وفي موريتانيا، التي شهدت بدورها مظاهرات دعم لفلسطين، طالب البرلمان الموريتاني المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الاعتداءات على الفلسطينيين، واعتبار العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني جريمة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية.

من جهتها، نظمت جمعية مناصرة فلسطين البحرينية وقفة تضامنية مع القدس تحت عنوان "لن نخذلكم"، ورفع المتظاهرون شعارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما شارك في الوقفة متحدثون من البحرين وفلسطين.

وبالتزامن، خرجت مظاهرة في مدينة تعز اليمنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والقدس والأراضي المحتلة.

وشدد المتظاهرون على أحقية الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة مستقلة عاصمتها القدس، وأشادوا بدور الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، ودفاعها عن المقدسات الإسلامية، مؤكدين أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية والأولى للشعب اليمني.

وفي تونس، التي شهدت في الأيام القليلة الماضية تحركات شعبية داعمة للشعب الفلسطيني في معظم محافظات البلاد، تم تنظيم مظاهرات عدة في محافظة صفاقس للتضامن مع الشعب الفلسطيني واحتفالا بما اعتبروه انتصارا للفصائل الفلسطينية في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.

وندد المشاركون بالانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وطالبوا بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.