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سياسة|عراق

صالح يستقبل وزير الخارجية الفلسطيني ومؤتمر ببغداد للتنديد بالعدوان الإسرائيلي

القادة العراقيون أكدوا -خلال مؤتمر تضامني أمس السبت- مساندة بلادهم المطلقة لصمود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته وكرامته

الوزير الفلسطيني (يسار) التقى صالح فور وصوله إلى بغداد ( وكالة الأنباء العراقية-أرشيف)
الوزير الفلسطيني (يسار) التقى صالح فور وصوله إلى بغداد ( وكالة الأنباء العراقية-أرشيف)
23/5/2021-|آخر تحديث: 23/5/202102:55 PM (مكة المكرمة)

وصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى بغداد ظهر الأحد في زيارة رسمية، وذلك بعد يوم من تأكيد القادة العراقيين على مساندة بلادهم لنضال الشعب الفلسطيني ومواجهته للاعتداءات الإسرائيلية خلال مؤتمر تضامني احتضنته العاصمة العراقية أمس.

واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح الوزير الفلسطيني فور وصوله إلى بغداد، وبحث معه متطلبات الدعم العراقي للشعب الفلسطيني.

وكان من المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأراضي الفلسطينية اليوم الأحد، لكن وسائل إعلام عراقية تحدثت عن إلغاء الزيارة لأسباب فنية.

وكان الأعرجي قال -في وقت سابق- إن العراق حكومة وشعبا يقدم الدعم لشعب فلسطين في قضيته العادلة، مشددا على وجوب أن يكون للمجتمع الدولي موقف داعم لقضية الشعب الفلسطيني.

 

الكاظمي جدد موقف العراق المبدئي والثابت والحاسم في دعم القضية الفلسطينية العادلة (الأناضول)

مؤتمر تضامني

وأكد القادة العراقيون -أمس السبت- مساندة بلادهم المطلقة لصمود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته وكرامته.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح -في كلمته بمؤتمر "دعم وإسناد مقاومة الشعب الفلسطيني" الذي عقد أمس في بغداد- "نؤكد موقف العراق الثابت بالمساندة القاطعة لنضال الشعب الفلسطيني في صموده".

وأضاف أنه "طيلة هذه الأيام العصيبة ظل العراقيون يراقبون المقاومة البطولية والتحدي النادر للشعب الفلسطيني"، منوها إلى أن "ما جرى يؤكد ألا تقدم ولا استقرار في المنطقة دون تحقيق العدالة وتحرير الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "نقف اليوم لنجدد التأكيد على موقف العراق المبدئي والثابت والحاسم والمتفق عليه بين كل فئات المجتمع وبين كل الأطراف السياسية والاجتماعية والدينية في دعم القضية الفلسطينية العادلة وإدانة الجرائم المرعبة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل واعتبارها جرائم حرب".

بدوره، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "نلتقي بعد أن تحقق النصر لإخواننا الفلسطينيين بانتهاء حرب الـ11 يوما، والتي انتهت معها أسطورة القبة الحديدية وكذبة الجيش الذي يصنَّف من أقوى جيوش العالم أمام إرادة وصمود وصلابة إخواننا الفلسطينيين الشجعان".

بغداد شهدت مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني (رويترز)

وكان العراق قد أدان العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأعلن دعمه الكامل لكل الخطوات الدولية، لتثبيت الحقوق الفلسطينية.

وعبّر العراقيون عن دعمهم للشعب الفلسطيني بمظاهرات حاشدة نظمت في بغداد للتنديد بالعدوان الإسرائيلي، كما اتجهت قافلة من المتظاهرين العراقيين صباح الخميس الماضي إلى الحدود العراقية الأردنية، للمطالبة بالسماح لهم بدخول الأردن ومنها إلى فلسطين لمساندة شعبها هناك، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية عزمها إرسال فرق طبية إلى الأراضي الفلسطينية، لدعم المتضررين من العدوان الإسرائيلي.

وبدأ فجر أول أمس الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد 11 يوما من عدوان إسرائيلي على القطاع.
وأسفر العدوان الإسرائيلي عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8 آلاف و900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها شديدة الخطورة.

المصدر : وكالات

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