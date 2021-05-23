تصريحات سامح شكري بشأن سد النهضة.. استسلام أم تقدير خاطئ؟

رغم مرور أيام على تصريحاته، فإن الجدل لم يتوقف حول ما ذكره وزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن انعدام خطورة الملء الثاني لبحيرة سد النهضة الإثيوبي، وهي تصريحات بدت متناقضة مع الخطاب الذي تتحدث به السلطة المصرية على مدى الشهرين الماضيين، والذي يركز على التحذير من أضرار المانع المائي على الحقوق التاريخية للقاهرة في نهر النيل.

وأثارت تصريحات شكري التي أدلى بها مساء الثلاثاء الماضي للإعلامي نشأت الديهي في قناة "تن" موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من الكتاب والسياسيين وبعضهم من مؤيدي السلطة، وعبّر بعضهم عن مخاوف من أن تكون تصريحات شكري هي المعبر الحقيقي عن الموقف المصري تجاه سد النهضة، مما يعني الاستسلام للأمر الواقع.

وقال شكري خلال الحوار إن المصالح المصرية لن تتأثر بالملء الثاني للسد المزمع، في يوليو/تموز المقبل، مؤكدا قدرة بلاده على التعامل مع المخاطر المحتملة عبر الإجراءات المحكمة في إدارة الموارد المائية، خصوصا أن لديها رصيدا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي.

ويبدو أن حدة النقد دفعت وزير الخارجية المصري للظهور عبر الإعلام مجددا بهدف امتصاص الغضب، حيث تحدث إلى الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، لينتقد إثيوبيا ويقول إنها إذا بدأت الملء الثاني للسد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، فستكون قد خالفت تعهداتها في اتفاق المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.

وعن تصريحه السابق بأن مصر لن تتضرر من الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، قال شكري إن مصر دائما أعلنت أنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وحصتها المائية، وظهر هذا من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسؤولين مثل وزير الري، وهو ما يعني أنها لن تقبل بأضرار تقع عليها في هذا الشأن.

المثير أن وزير الخارجية المصري سبق أن وصف قيام إثيوبيا بالملء الثاني المنفرد بأنه "سيسبب أضرارا كبيرة، بل كارثية، على دولتي المصب"، وذلك في خطاب أرسله في أبريل/نيسان الماضي إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، وطلب تعميمه كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.

ردود فنية

تلك اللهجة المطمئنة من جانب وزير الخارجية تثير التساؤل حول دلالاتها في الوقت الراهن، خاصة أنها تتنافى مع تصريحات وزراء آخرين في الحكومة المصرية، ومنهم وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي الذي اعتبر -في تصريح سابق له- أن الملء الثاني لسد النهضة كارثة في المدى البعيد.

وحذر عبد العاطي من كون الملء الثاني سيضطر مصر إلى الأخذ من احتياطيها المائي، وسيكون كارثيا بعد سنوات في حال حدوث جفاف.

وواجهت تصريحات شكري استنكارا واسعا، سواء من جانب مراقبين ومختصين أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن ذلك دفع الحكومة المصرية للتحرك السريع عبر مسؤولين آخرين.

وبعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية المثيرة للجدل، أعاد وزير الري المصري التأكيد على أن ملء سد النهضة يعتبر صدمة، لأنه سينتقص من كمية المياه التي تأتي إلى مصر، خاصة إذا تزامن ذلك مع حدوث جفاف، موضحا أن إثيوبيا تعتزم تخزين ما يقرب من 13.5 مليار متر مكعب من المياه خلال الملء الثاني.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أن هناك تعنتا واضحا من الجانب الإثيوبي في الوصول لاتفاق قانوني وفني ملزم، مشددا على رفض مصر سياسة فرض الأمر الواقع وأية إجراءات أحادية خاصة بالملء الثاني للسد.

أين الخط الأحمر؟

التناقض الصارخ يبرز عند مقارنة ما قاله شكري بتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتوالية خلال الشهرين الماضيين من تداعيات ملف سد النهضة على أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام بلاده لحماية أمنها المائي.

وقال السيسي إن مياه النيل خط أحمر، وإن مصر لديها القدرات التي تمكّنها من الحفاظ عليها، وهي التصريحات التي لاقت تأييدا واسعا حتى بين المعارضين للسلطة، باعتبارها أقوى المواقف المصرية تجاه الأزمة التي تهدد مستقبل مصر وأمنها القومي.

وتزامنت تحذيرات السيسي مع مشاركة قوات من الجيشين المصري والسوداني في مناورات عسكرية تحت اسم "نسور النيل".

لكن بعض المعارضين اعتبروا وقتها تصريحات السيسي نوعا من الاستهلاك المحلي لتهدئة الغضب الشعبي المتصاعد تجاه غموض الموقف المصري.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن مصر من أكثر الدول جفافا والأقل نفاذا للموارد المائية المتجددة، وتعتبر الأعلى من بين دول العالم من حيث نسبة الاعتماد على مصدر واحد للمياه متمثل في نهر النيل، الذي يوفر 98% من احتياجاتها المائية.

ويبلغ نصيب المواطن المصري نحو 560 مترا مكعبا من الماء سنويا فقط، بينما يقدّر خط الفقر المائي بألف متر مكعب من المياه سنويا للفرد، وفق منظمة الأمم المتحدة.

#السيسي: أنا بقول للناس كلها ماحدش يقدر ياخد نقطة مي من #مصر واللي عايز يجرب يجرب.. إحنا ما بنهددش حد#سد_النهضة pic.twitter.com/lcdTGFvjpB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2021

الراية البيضاء

بمثابة رفع للراية البيضاء والاستسلام التام لقرار إثيوبيا ملء السد والفشل في المعركة الدبلوماسية للحفاظ على حقوق مصر المائية، هكذا اعتبر وكيل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأسبق الدكتور جمال حشمت تصريحات وزير الخارجية.

ورجّح حشمت -في حديثه للجزيرة نت- أن يكون ما ذهب إليه شكري إشارة إلى قبول القاهرة بالضغوط التي مورست عليه لعدم التصعيد في أزمة السد، مضيفا أن "التصريح أيضا هدفه تخدير الشعب المصري بالكذب لمداراة الفشل الحكومي في الحفاظ على ثروات مصر".

وأبدى البرلماني السابق اندهاشه من استسلام السلطة لواقع السد دون إشارة لأي تحرك عسكري، في الوقت الذي اشترت فيه القاهرة أسلحة بمليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية عن طريق الاستدانة، وهو ما ستتكبد تبعاته الأجيال القادمة.

تلك الرؤية يتفق معها أيضا البرلماني السابق عز الدين الكومي، الذي رأى في حديث وزير الخارجية إعلانا لرضوخ مصر أمام التعنت الإثيوبي.

وأضاف الكومي للجزيرة نت أن التقارير الفنية تثبت أن مشكلة السد مزمنة وليست مؤقتة، رغم المساعي الحكومية للتخفيف من المخاطر، مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.

أما بالنسبة لما قاله المسؤولون عن خطورة الملء الثاني للسد والتي أعقبت تصريحات شكري، فاعتبرها الكومي مجرد توزيع للأدوار.

وأردف "لو كان رئيس البرلمان جادا في حديثه عن خطورة السد، فلماذا لم يناقش برلمانه اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي مع إثيوبيا عام 2015، وبموجبها تخلت مصر عن حقوقها التاريخية في مياه النيل؟".

عدم الضرر

ومن جهته، رأى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن ما صرّح به وزير الخارجية عبارة عن ترجمة للمبدأ الثالث من اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، وهو مبدأ عدم الضرر.

وفي حالة حدوث ضرر "ذي شأن" لإحدى الدول، فإنه يتوجب -بحسب اتفاق إعلان المبادئ- على الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة، لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبا.

وأوضح عبد المطلب للجزيرة نت أن المبدأ بصيغته الواردة يعني إمكانية قبول الضرر القليل "غير ذي الشأن"، وهو ما جعله يرى تصريحات شكري الأخيرة غير مفاجئة.

ولا يستبعد الخبير الاقتصادي أن تستغل أديس أبابا تصريح وزير الخارجية المصري لإقناع الرأي العام العالمي بأنها لن تضر شركاءها في النيل الأزرق.

ورغم ذلك، فلا يعتبر عبد المطلب تصريحات شكري إشارة لقبول القاهرة بالواقع الذي تحاول أديس أبابا فرضه، وتابع "كلام وزير الخارجية أتى في سياق حوار تلفزيوني، وليس في بيان رسمي".

توقيت خاطئ

توقيت تصريحات سامح شكري لم يكن موفقا من وجهة نظر السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية السابق، حيث تزامنت مع تسارع خطوات الوساطة لاستئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة.

واستطرد مرسي في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك: "في مثل هذا التوقيت، يجب تجنب التصريحات التي تتسم بالمرونة أو الاستعداد لتقديم تنازلات أو تحمل أكثر من تفسير ما لم نكن مضطرين لها، ولا أعتقد أننا مضطرون لذلك الآن".

ومن حيث الشكل، رأى مرسي أن لغة حديث شكري كان يجب أن تكون أكثر قوة وحسما، متابعا "ولنا في حديث الرئيس السيسي مؤخرا مثال وعبرة، عندما هدد بكلمات واضحة وبلغة جسد لا تخطئها عين خبير".

والتمس مرسي العذر لوزير الخارجية، موضحا أن الأمر بالغ التعقيد، والرأي لا يقتصر فقط على مؤسسة الخارجية، كما أن الخصم عنيد وشرس ومتعنت، مشيرا إلى دعم اللاعبين الدوليين للجانب الإثيوبي لأسباب متنوعة، وهي كلها عوامل تصعب مهمة وزارة الخارجية.

الضرر أنواع

من جهته، أكّد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عباس شراقي أن التخزين الثاني لن يعطّش مصر أو السودان، ولكنه يتسبب في أضرار أخرى مثل تقييد الزراعات المستهلكة للمياه مثل الأرز والموز، فضلا عن إنفاق المليارات على مشاريع تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وتبطين الترع وغيرها من مشاريع تقليل إهدار المياه، فضلا عن استهلاك جزء كبير من احتياطي بحيرة ناصر خلف السد العالي.

وفي منشور على موقع فيسبوك، أكد الخبير المائي أن الضرر ليس شرطا أن يكون مائيا فقط، ولكن هناك أضرار أخرى عديدة وخطيرة، منها الهيمنة الإثيوبية على أنهار النيل التي تأتي من إثيوبيا، وهي النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، وعلى الانفراد بتكملة الملء في السنوات القادمة.

وأضاف "إذا خزنت إثيوبيا ولو عدة مليارات في يوليو/تموز القادم بدون اتفاق، فعلام سيكون التفاوض في المستقبل؟ هل على التخزين الثالث؟ أم على الرابع والأخير؟ قبول التخزين الثاني بدون اتفاق كان الأهون منه الاتفاق على الملء الثاني فقط كما أرادت إثيوبيا، وكلاهما مرفوض".

وشدد على أن قضية سد النهضة هي "دفاع عن كرامتنا وحقوقنا المائية وحقنا في الإخطار المسبق والتشاور معنا وعدم نقض الاتفاقيات التاريخية السابقة، وإعمال المبادئ الدولية عند إقامة المشروعات على أنهار دولية، وأننا لا نطالب سوى بحقوقنا بعزة نفس وكرامتنا المعهودة، وليس بأسلوب العطف أو الضعف أو الاستجداء".