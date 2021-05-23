محكمة إسرائيلية تؤجل إلى يوم غد الاثنين تسليم ردها بشأن الالتماس الذي تقدم به سكان الشيخ جراح، لإزالة الحواجز التي نصبتها الشرطة الإسرائيلية في حيّهم قبل أسبوعين.

تسود حالة من الهدوء الحذر باحات المسجد الاقصى المبارك اليوم الأحد، بعد اعتداء قوات الاحتلال على عدد من الفلسطينيين وموظفي المسجد واعتقال عدد منهم، بالتزامن مع اقتحام مجموعات من المستوطنين باحات الأقصى منذ ساعات الصباح بعد توقف استمر نحو 20 يوما.

وبينما حذرت الرئاسة الفلسطينية من العودة إلى "نقطة البداية"، أدانت الخارجية الأردنية اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك اليوم، وحذّرت بدورها من مغبة التصعيد.

#عاجل .. #شاهد بدء اقتحام المجموعة الأولى من المستوطنين لساحات المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال داخل ساحات الأقصى وعلى أبوابه.#الاقصى_خط_احمر pic.twitter.com/6UDEwMBZOa — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2021

وبلغ عدد المقتحمين لباحات المسجد الأقصى اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية 253 مستوطنا، وقد دخلوا بحماية مكثفة من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة فلسطينية لتصويرها شابا فلسطينيا كان يتعرض للضرب أثناء اعتقاله، ليرتفع عدد المعتقلين في الأقصى اليوم إلى 8، بعضهم من موظفي المسجد، وقد أفرج الاحتلال عن 5 منهم.

وقال ناطق باسم وزارة الأوقاف الأردنية للجزيرة في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 5 من حراس المسجد الأقصى التابعين للوزارة.

ناطق باسم وزارة الأوقاف الأردنية للجزيرة: القوات الإسرائيلية اعتقلت 5 من حراس المسجد الأقصى التابعين للوزارة الفيديو لحظة اعتقال حارس الأقصى محمود الشخشير#فلسطين #المسجد_الأقصى #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/zJZ2VVmwNp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2021

ويأتي ذلك تزامنا مع انتهاء الحظر الإسرائيلي على اقتحامات المسجد الذي استمر 20 يوما، في حين انتشرت دعوات فلسطينية لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى وحمايته.

وقررت الحكومة الإسرائيلية منع المستوطنين من اقتحام المسجد قبل أكثر من أسبوعين، بسبب العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر، فضلا عن الأوضاع الميدانية، من دون أن تعلن إلغاءه.

ويطالب المستوطنون بإعادة السماح لهم بدخول المسجد، من دون أن يكون واضحا إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستتخذ هذا القرار قريبا، في ضوء الوضع الأمني في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين بدخول المسجد عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وذلك يتسبب في مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

تحذير

من جانبها، حذّرت الرئاسة الفلسطينية من العودة إلى "نقطة البداية"، وإلى مربع التصعيد والتوتر إذا استمر اقتحام الأقصى وحصار حي الشيخ جراح، وطالبت الإدارة الأميركية بالتدخل السريع لمنع سياسة الاستفزازات والتصعيد الإسرائيلية.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار اقتحام المسجد الأقصى بأنه استخفاف بالمواقف الدولية التي واكبت العدوان الأخير.

وأكدت الوزارة في بيان أن محاولات القفز عن اعتداءات الاحتلال المتواصلة على القدس تفرّغ المواقف والجهود الدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إحياء عملية السلام من مضمونها.

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا بالتزامن مع اقتحامات عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى (الأناضول)

وحمّل البيان الحكومة الإسرائيلية -وعلى رأسها بنيامين نتنياهو- المسؤولية الكاملة عن اقتحامات الأقصى، وطالب المجتمع الدولي "بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال".

وقال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني إنّ اسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها على القدس، واقتحامها للمسجد الأقصى، وتشديد حصارها على حي الشيخ جراح، قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة.

بدوره، قال خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري -لوكالة الأناضول- إن هذه الاقتحامات "تؤكد أطماع الاحتلال بالمسجد الأقصى"، محملا السلطات الإسرائيلية مسؤولية التوتر الذي سينجم عنها.

وأردف "سلطات الاحتلال تريد بهذه الاقتحامات التي تمت بحراسة قوات كبيرة من الشرطة، إثبات عدم هزيمتها في الحرب التي شنّتها على غزة".

الأردن يدين

من جانبه، أدان الأردن -اليوم الأحد- التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، واقتحامه من قبل عشرات المستوطنين بحماية الشرطة.

وفي بيان صادر عنه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، "ندين التصعيد الذي قامت به السلطات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف، والاعتداء على موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك (تابعة للأردن) والمصلين، وإدخالها لأعداد كبيرة من المتطرفين (للأقصى) تحت حماية الشرطة والقوات الخاصة".

المقاومة في غزة أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على الاعتداءات المستمرة على المقدسيين (رويترز)

ووصف ما تقوم به إسرائيل بـ"التصعيد الخطير والتصرف الاستفزازي والانتهاك السافر".

وأضاف البيان أن هذه الأعمال تتحدى الجهود والمساعي الدولية التي تبلورت طوال الفترة الماضية، للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حراك دبلوماسي

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي -في عمان، اليوم الأحد- إطلاق تحرك دولي فاعل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق بيان للخارجية الفلسطينية.

وذكر البيان أن المالكي بحث مع الصفدي استمرار التنسيق والتشاور للجهود المشتركة لإطلاق تحرك دولي فاعل، وإيجاد آفاق حقيقية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وعقب زيارته عمان، وصل المالكي -اليوم الأحد- العاصمة العراقية بغداد، والتقى رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام، كما عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وقال وزير الخارجية العراقي في المؤتمر نفسه، إنه بحث مع نظيره الفلسطيني كيفية تنسيق العمل العربي المشترك على الساحة الدولية، والتأكيد على دعم وحدة الصف الفلسطيني والحاجة إلى حوار بين الفلسطينيين لتحقيق ذلك.

وأضاف حسين أنه يجب "استثمار الانتصار الفلسطيني بطريقة صحيحة، وبدء حوار صريح لتحقيق وحدة الصف".

تأجيل

في هذه الأثناء، أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى يوم غد الاثنين، تسليم ردها إلى مركز "عدالة" الحقوقي، بشأن الالتماس الذي تقدم به باسم سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لإزالة الحواجز التي نصبتها الشرطة الإسرائيلية عند مدخل الحي منذ أسبوعين.

يأتي هذا بعد أن طلبت النيابة الإسرائيلية تمديد أجل تقديم ردها إلى المحكمة بشأن الالتماس إلى يوم غد.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت وقفة احتجاجية نُظمت في حي الشيخ جراح، ومنعت عشرات المتضامنين من دخول الحي، كما منعت سكان الحي من الخروج للمشاركة في الوقفة. وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على استمرار الحصار الذي يتعرض له الحي، حيث نصبت سلطات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية على مداخله، ومنعت الدخول والخروج منه لغير ساكنيه، في وقت تسمح فيه للمستوطنين بالتنقل فيه بحرية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات مستمرة ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري، بدأ تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد عدوان شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما.