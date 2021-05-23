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سياسة|يمن

بلينكن: الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن

وزير الخارجية الأميركي رأى أن علاقات جيدة بين السعودية وإيران يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية لإنهاء بعض النزاعات والمعارك بين الوكلاء.

بلينكن أكد أن السعوديين منخرطون بشكل بنّاء في إنهاء الحرب (الأوروبية)
بلينكن أكد أن السعوديين منخرطون بشكل بنّاء في إنهاء الحرب (الأوروبية)
23/5/2021

شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، مؤكدا أن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.

وأضاف بلينكن أن علاقات جيدة بين السعودية وإيران يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية لإنهاء بعض النزاعات والمعارك بين الوكلاء.

وقال إن السعوديين منخرطون بشكل بنّاء في إنهاء الحرب، وإنهم يحتاجون للإجابة ذاتها من الحوثيين، وإن على إيران استعمال نفوذها عليهم للتحرك في الاتجاه ذاته، بحسب تعبيره.

ومنذ وصوله البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في اليمن.

وفي أول خطاب له عن السياسة الخارجية لبلاده، أعلن بايدن وقف كافة أشكال الدعم العسكري للحرب في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب "أن تنتهي"، كما عيّن تيموثي ليندركينغ مبعوثا أميركيا خاصا إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.

ولم تفلح حتى اليوم أي من المبادرات العديدة -وفي مقدمتها الأممية والأميركية- في إنهاء الحرب في اليمن، المستمرة منذ نحو 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، وبين الحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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