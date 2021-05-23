أمير قطر يستقبل هنية ويؤكد دعم الدوحة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له.

وقد تقدم هنية بالشكر لأمير دولة قطر على مساعي الدوحة وجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه أكد أمير قطر دعم الدوحة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأهمية وحدة الصف الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.