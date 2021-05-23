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سياسة|قطر

أمير قطر يستقبل هنية ويؤكد دعم الدوحة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) خلال استقباله إسماعيل هنية والوفد المرافق (الصحافة القطرية)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) خلال استقباله إسماعيل هنية والوفد المرافق (الصحافة القطرية)
23/5/2021

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له.

وقد تقدم هنية بالشكر لأمير دولة قطر على مساعي الدوحة وجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه أكد أمير قطر دعم الدوحة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأهمية وحدة الصف الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

المصدر : الجزيرة

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