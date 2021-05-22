ناقشا التهدئة وإعمار غزة.. أمير قطر يؤكد استمرار دعمه للفلسطينيين في اتصال هاتفي مع الرئيس عباس

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، مساء اليوم السبت، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد يومين من سريان الهدنة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الزعيمين ناقشا آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات المتعلقة بالتهدئة والجهود الساعية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأعرب الرئيس عباس عن تقديره لقطر وجهودها المبذولة والداعمة للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.

من جانبه، أكد الشيخ تميم أهمية وحدة الصف الفلسطيني، مجددا موقف قطر الداعم باستمرار للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومواصلة جهودها مع الأطراف العربية والإسلامية والدول ذات العلاقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك.

وبدأ فجر أمس الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل بعد 11 يوما من العدوان.