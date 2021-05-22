البث الحي
سياسة|قطر

ناقشا التهدئة وإعمار غزة.. أمير قطر يؤكد استمرار دعمه للفلسطينيين في اتصال هاتفي مع الرئيس عباس

الشيخ تميم (يمين) أكد للرئيس عباس أهمية وحدة الصف الفلسطيني (الجزيرة+وكالات)
الشيخ تميم (يمين) أكد للرئيس عباس أهمية وحدة الصف الفلسطيني (الجزيرة+وكالات)
22/5/2021

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، مساء اليوم السبت، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد يومين من سريان الهدنة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الزعيمين ناقشا آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات المتعلقة بالتهدئة والجهود الساعية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأعرب الرئيس عباس عن تقديره لقطر وجهودها المبذولة والداعمة للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.

من جانبه، أكد الشيخ تميم أهمية وحدة الصف الفلسطيني، مجددا موقف قطر الداعم باستمرار للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومواصلة جهودها مع الأطراف العربية والإسلامية والدول ذات العلاقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك.

وبدأ فجر أمس الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل بعد 11 يوما من العدوان.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

في أميركا وأوروبا وأستراليا والعالم العربي.. مظاهرات تندد بالعدوان على الفلسطينيين وتطالب بوقف الدعم الغربي لإسرائيل

تسجيلات توثق "وحشية" الشرطة الأميركية ضد السود قبل عامين

شقيق رونالد غرين يحمل صورة أخيه قتيل الشرطة خلال تجمع تضامني معه العام الماضي أمام النصب التذكاري لأبراهام لينكولن في واشنطن (الأوروبية-أرشيف)

بعد انتصار المقاومة.. هل تعيد إسرائيل الكرّة أملا في لقطة النصر؟

آثار ما آلت إليه الحرب الإسرائيلية على غزة بادية على وجوه نتنياهو وقادة الأركان والدفاع والاستخبارات (الجزيرة)

أول مسؤولة أممية تصل غزة لتفقد الأضرار.. المكاتب الحكومية تفتح أبوابها اليوم وعباس يبحث التهدئة مع وفد مصري

منسقة الشؤون الإنسانية للمناطق الفلسطينية في الأمم المتحدة لين هاس تينغز تزور غزة (رويترز)
الأكثر قراءة

500 كيلومتر تحت الأرض.. تعرّف على مدينة المقاومة بغزة وإستراتيجية "حزام النار" الإسرائيلية لاستهدافها

حماس أعلنت فشل نتنياهو، وقالت إن المجاهدين الآن يتبخترون في الأنفاق (رويترز)
logo

استهداف حقول الغاز لم يكن صدفة.. كيف خططت المقاومة الفلسطينية لتدمير الحلم الإسرائيلي؟

أي الطريقتين أفضل للتخلص من الكرش.. تناول وجبة واحدة أو ثلاث؟

الفطر الأبيض يصيب مرضى كورونا.. فما الفطر الأسود الذي أصاب سمير غانم في عينيه قبيل وفاته؟