في اتصال مع نظيره التركي.. بلينكن يشدد على أهمية استمرار التعاون بين واشنطن وأنقرة

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو شدد خلاله على أهمية استمرار التعاون بين بلاده وتركيا.

وفي تغريدة على تويتر -نشرها أمس الجمعة عقب المحادثة الهاتفية- كتب بلينكن " إن استمرار التعاون مع حليفتنا تركيا بشأن الأولويات المشتركة أمر بالغ الأهمية".

وقال بيان للخارجية الأميركية إن الجانبين ناقشا أهمية التعاون المشترك بين البلدين، بما في ذلك المصالح المشتركة في سوريا وأفغانستان.

وأضاف البيان أن بلينكن أشار في الاتصال إلى الدعم الأميركي المستمر للمحادثات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي المحادثة وسط انتقادات متبادلة بين الجانبين بشأن قضايا مختلفة، وكان آخرها بشأن الموقف التركي من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت مصادر دبلوماسية تركية ذكرت أن الوزيرين بحثا -خلال الاتصال الهاتفي- قضايا ثنائية وإقليمية، إلى جانب نتائج اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع بفلسطين الذي عقد أول أمس الخميس في نيويورك.

وقالت المصادر إن الوزيرين التركي والأميركي بحثا العلاقات الثنائية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والأحداث التي أعقبته، والملف الأفغاني، والمساعدات الإنسانية إلى سوريا، والمستجدات بشرق البحر المتوسط.

والتقى الوزيران أواخر مارس/آذار الماضي في بروكسل، وبعد اللقاء أكدت الخارجية الأميركية على أهمية التعاون الأمني بعيد المدى بين واشنطن وأنقرة، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب.