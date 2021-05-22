البث الحي
سياسة

طيار إسرائيلي: نسف أبراج غزة كان متنفسا لإحباطنا

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة 9 أبراج بدعوى أنها كانت تستخدم كبنى تحتية عسكرية (رويترز)
دمر الطيران الحربي الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة 9 أبراج بدعوى أنها كانت تستخدم كبنى تحتية عسكرية (رويترز)
22/5/2021

قال طيار في جيش الاحتلال الإسرائيلي شارك في العدوان الأخير على قطاع غزة إن نسف الأبراج السكنية خلال العدوان على القطاع "كان طريقا للتنفيس عن إحباط الجيش بعد إخفاقه في وقف إطلاق الصواريخ من القطاع".

جاء ذلك في حوار أجرته القناة (12) الإسرائيلية الخاصة مع عدد من الطيارين الذين شاركوا في نسف 9 أبراج سكنية في غزة، منها برج كان يضم مكاتب إعلامية.

وذكر الرائد طيار "د" الذي اكتفت القناة بالإشارة إلى الحرف الأول من اسمه أنه لا يقلل من شدة الهجمات التي نفذها هو وأصدقاؤه، مضيفا "ألقينا عليهم أطنانا من الذخيرة والنيران بشكل لا يشك فيه أحد".

ولكن الضابط "د" تحدث عن مشاعر يشاركه فيها زملاؤه، قائلا "كنت أخرج لشن غارة مع إحساس أن إسقاط الأبراج أصبح طريقنا للتنفيس عن الإحباط مما يحدث لنا ومن نجاح الفصائل في غزة في الاستمرار بركلنا".

ومضى قائلا "لم ننجح في وقف إطلاق الصواريخ، لم ننجح في المساس بقيادة التنظيمات الإرهابية لذلك نسقط الأبراج".

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، حسب بيان سابق للجيش الإسرائيلي، نحو 4 آلاف صاروخ على المستوطنات الواقعة جنوبي إسرائيل وكذلك مدن وسط البلاد ومنها تل أبيب، وأدى ذلك إلى مقتل 12 إسرائيليا وإصابة المئات.

وأسقط الطيران الحربي الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة 9 أبراج بدعوى أنها كانت تستخدم كـ"بنى تحتية عسكرية"، من بينها برج الجلاء الذي يضم مقرّي "شبكة الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) في غزة.

وفجر أمس الجمعة، عقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحًا مصريًا لوقف إطلاق النار.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الأخير في الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنًّا، في حين أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

نريد 10 دقائق فقط.. شاهد حوار مالك برج الجلاء بغزة وضابط إسرائيلي رفض إعطاءهم مهلة لإجلاء "كاميرات"

لم تفلح محاولات مالك البرج -خلال اتصاله الهاتفي مع الضابط الإسرائيلي- في ثنيه عن رفض إعطائهم مهلة 10 دقائق لدخول 4 أشخاص فقط إلى المبنى قبل قصفه، وذلك لأخذ بعض الكاميرات والمعدات الإعلامية.

15/5/2021

تسوي أبراج غزة بالأرض.. تحقيق للجزيرة يكشف نوعية القنابل التي دمرت بها إسرائيل برج الجلاء

كشف تحقيق أجرته الجزيرة عن نوعية القنابل المدمرة التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدمير برج الجلاء في قطاع غزة، والذي كان يضم شققا سكنية ومكاتب لشبكات إعلامية من بينها الجزيرة وأسوشيتد برس.

17/5/2021
المزيد من سياسة

في أميركا وأوروبا وأستراليا والعالم العربي.. مظاهرات تندد بالعدوان على الفلسطينيين وتطالب بوقف الدعم الغربي لإسرائيل

تسجيلات توثق "وحشية" الشرطة الأميركية ضد السود قبل عامين

شقيق رونالد غرين يحمل صورة أخيه قتيل الشرطة خلال تجمع تضامني معه العام الماضي أمام النصب التذكاري لأبراهام لينكولن في واشنطن (الأوروبية-أرشيف)

بعد انتصار المقاومة.. هل تعيد إسرائيل الكرّة أملا في لقطة النصر؟

آثار ما آلت إليه الحرب الإسرائيلية على غزة بادية على وجوه نتنياهو وقادة الأركان والدفاع والاستخبارات (الجزيرة)

أول مسؤولة أممية تصل غزة لتفقد الأضرار.. المكاتب الحكومية تفتح أبوابها اليوم وعباس يبحث التهدئة مع وفد مصري

منسقة الشؤون الإنسانية للمناطق الفلسطينية في الأمم المتحدة لين هاس تينغز تزور غزة (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

استهداف حقول الغاز لم يكن صدفة.. كيف خططت المقاومة الفلسطينية لتدمير الحلم الإسرائيلي؟

500 كيلومتر تحت الأرض.. تعرّف على مدينة المقاومة بغزة وإستراتيجية "حزام النار" الإسرائيلية لاستهدافها

حماس أعلنت فشل نتنياهو، وقالت إن المجاهدين الآن يتبخترون في الأنفاق (رويترز)

أي الطريقتين أفضل للتخلص من الكرش.. تناول وجبة واحدة أو ثلاث؟

الفطر الأبيض يصيب مرضى كورونا.. فما الفطر الأسود الذي أصاب سمير غانم في عينيه قبيل وفاته؟