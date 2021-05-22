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سياسة|فلسطين

صور الأقمار الاصطناعية تكشف عن حجم الدمار الهائل في غزة

ما يقرب من 17 ألف منزل تضرر بفعل القصف الإسرائيلي (الجزيرة)
ما يقرب من 17 ألف منزل تضرر بفعل القصف الإسرائيلي (الجزيرة)
22/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202104:02 PM (مكة المكرمة)

أظهرت صور للأقمار الاصطناعية حجم الدمار الذي لحق بالأحياء السكنية في مدينة غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ودمّر القصف الإسرائيلي مباني تجارية وأبراجا سكنية ومنازل في جميع أنحاء القطاع خلال 11 يوما من التصعيد.

ويقدّر مسؤولون في غزة أن ما يقرب من 17 ألف منزل تضررت بفعل القصف الإسرائيلي.

ووفق إحصاءات حكومية، فقد تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، فضلا عن 13 ألفا أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.

وهدم الجيش الإسرائيلي، بصورة كلية، 205 أبنية من المنازل والشقق والأبراج سكنية، ومقارّ 33 مؤسسة إعلامية، فضلا عن أضرار لحقت بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 75 مقرًّا حكوميًّا ومنشأة عامة تعرضت للقصف الإسرائيلي، تنوعت ما بين مرافق خدمية ومقار أمنية وشرطية.

كذلك تضررت 68 مدرسة ومرفقا صحيا وعيادة رعاية أولية بنحو بليغ وجزئي بفعل القصف الشديد في محيطها، في حين تضررت 490 منشأة زراعية من مزارع حيوانية وحمامات زراعية وآبار وشبكات ري.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

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