شاهد- أنقذته من الجيش الإسباني وسقته ماء.. مسعفة إسبانية تغيث مهاجرا سنغاليا

أثارت مسعفة في الصليب الأحمر الإسباني الإعجاب عبر المنصات، وذلك بعد طريقة معاملتها مع مهاجر سنغالي كان من بين الآلاف الذين تدفقوا على مدينة سبتة المغربية الواقعة تحت السيادة الإسبانية.

وأظهر مقطع فيديو -الذي حقق انتشارا واسعا- المسعفة في الصليب الأحمر الإسباني لونا رييس وهي تنقذ مهاجرا سنغاليا من بين أيدي عناصر الجيش الإسباني وتساعده على الجلوس وتعطيه عبوة ماء ليشرب، بعد أن أجهش بالبكاء وهو يرى رفيقه يصارع الموت.

وتعرضت "رييس" بعد الفيديو لهجوم واسع من طرف اليمين المتطرف ودعاة الكراهية تجاه المهاجرين.

في المقابل، أطلق نشطاء وسياسيون في دول أوروبية حملة شكر على وسائل التواصل للإشادة باللفتة الإنسانية للمسعفة والدفاع عنها أمام هجمات اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين.

وغرد الآلاف عبر وسم "#GraciasLuna" (شكرا لونا) باللغة الإسبانية، مؤكدين أنها تصرفت بإنسانيتها مع المهاجر وتستحق التكريم على ما فعلته.

Luna represents our very best.

I couldn't be more proud of her and the millions of Red Cross and Red Crescent volunteers.#GraciasLuna, for shining a light. Gracias Luna, for showing the world what humanity looks like. https://t.co/hsAJM23G0U

— Jagan Chapagain (@jagan_chapagain) May 20, 2021