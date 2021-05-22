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سياسة|مملكة متحدة

ستبحر إلى المياه الآسيوية.. ملكة بريطانيا تتفقد حاملة طائرات جديدة تحمل اسمها

الملكة البريطانية تزور حاملة الطائرات كوين إليزابيث (رويترز)
الملكة البريطانية تزور حاملة الطائرات كوين إليزابيث (رويترز)
22/5/2021

تفقدت ملكة بريطانيا، إليزابيث، حاملة الطائرات البريطانية الجديدة المسماة باسمها، اليوم السبت، قبل أن تقود السفينة قافلة من سفن البحرية الملكية إلى المياه الآسيوية في أولى رحلاتها التشغيلية.

وصعدت الملكة (95 عاما) على متن حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث" (HMS Queen Elizabeth) في بورتسموث بعد 7 سنوات من إعلانها اختيار هذا الاسم لحاملة الطائرات مع زوجها الأمير فيليب، الذي تُوفي الشهر الماضي.

وستحمل السفينة، التي تزن 65 ألف طن، 8 مقاتلات بريطانية من طراز "إف-35 بي" (F-35 B) و10 طائرات "إف-35" (F-35) أميركية، بالإضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأميركية من طاقم قوامه 1700 فرد.

وستقود حاملة الطائرات القافلة، إلى جانب مدمرتين وفرقاطتين وغواصة وسفينتي دعم، في رحلتها التي ستقطع 26 ألف ميل بحري على مدى 28 أسبوعا، وستنضم إلى المجموعة مدمرة أميركية وفرقاطة من البحرية الهولندية.

وستبحر المجموعة في بحر جنوب الصين، الذي تتنازع الصين ودول بجنوب شرق آسيا على السيادة في أجزاء منه، في طريقها إلى بحر الفلبين، كما ستتوقف السفن في الهند وسنغافورة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن هذا الانتشار سيساعد في إبراز القوة الناعمة البريطانية؛ مثل الإيمان بالديمقراطية وسيادة القانون.

المصدر : رويترز

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