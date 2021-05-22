بعد يوم من وقف إطلاق النار بغزة.. إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي وواشنطن تدعو للحفاظ على الوضع القائم بالقدس

بعد مرور 24 ساعة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبّرت دول عربية وإسلامية عن إدانتها للجرائم الإسرائيلية بحق سكان القطاع، في حين دعت الخارجية الأميركية إسرائيل للحفاظ على الوضع القائم في القدس المحتلة.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "الإدارة الأميركية ملتزمة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لتقديم مساعدة إنسانية سريعة لقطاع غزة".

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن بلينكن وعباس التزما خلال الاتصال بإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة على كل المستويات من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن "وزير الخارجية بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية ليس للتحدث عما جرى خلال الأحد عشر يوما السابقة فحسب، ولكن للتركيز على المضي قدما وكيفية بناء حياة أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين".

وبدأ في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من فجر أمس الجمعة سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع إلى 274 شهيدا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى إصابة 1910 شخصا، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلّفت 28 شهيدا ونحو 7 آلاف جريح، وفق تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي رده على سؤال بشأن حي الشيخ جراح، قال برايس خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) الأميركية إن "الحفاظ على الوضع القائم في القدس أمر بالغ الأهمية".

وشدد برايس على أن على إسرائيل معاملة سكان حي الشيخ جراح باحترام، وأن واشنطن ستواصل الضغط بهذا الاتجاه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن التفاوض على الوضع النهائي للقدس سيتم بين الطرفين في السياق الدبلوماسي.

أوروبا تدرس التواصل مع حماس

وفي سياق متصل، قال مسؤول أوروبي رفيع للجزيرة إنه يمكن للأوروبيين التواصل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد المصالحة الفلسطينية.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه يمكن للاتصالات مع حماس أن تتم بشكل مباشر أو غير مباشر عبر طرف ثالث؛ قطر ومصر.

وأضاف أن التعامل مع حركة حماس مشروط بتحقيق المصالحة الفلسطينية أولا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج للتعامل مع حماس بشكل أو بآخر لأنها جزء من الحل.

ورحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال باتفاق وقف إطلاق النار، وشدد في تغريدة على ضرورة عدم تضييع فرصة السلام والأمن.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت الخميس -قبل الإعلان عن الاتفاق- إن "المحادثات غير المباشرة" مع حماس ضرورية لإعطاء دفع للجهود الهادفة إلى إنهاء العنف.

وزار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الخميس تل أبيب ورام الله للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في محاولة للتوصل إلى تهدئة، ولم يلتق ممثّلين عن حركة حماس، المدرجة على لائحة "المنظمات الإرهابية" في الاتحاد الأوروبي.

أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية

بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة أن يعي العالم بأسره طبيعة إسرائيل كدولة إرهابية.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية إن "كافة مظلومي العالم يترقبون اليوم الذي تنهض فيه تركيا القوية". وأضاف "فلسطين تنتظرنا، إنها بانتظارنا مع صرخات كافة هؤلاء الأطفال الصغار".

وأشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو شرح خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كيف أن "أراضي فلسطين تقلصت إلى ما هي عليه الآن بفعل الاحتلال التوسعي لدولة الإرهاب إسرائيل منذ 1947".

وأكد أن تركيا لن تتوقف عن تسليط الضوء على هذا الأمر في مختلف المحافل عبر الخرائط كي يعرف العالم حقيقة إسرائيل.

دعوات إيرانية لدعم فلسطين

وفي طهران، دعا المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي الدول الإسلامية إلى تقديم الدعم للفلسطينيين عسكريا وماليا، والمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال خامنئي في بيان رسمي "يجب ملاحقة كل العناصر المؤثرة في النظام الإسرائيلي، وعلى رأسهم المجرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قضائيا من خلال محاكم دولية مستقلة".

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الإيرانية إن "انتصار المقاومة الفلسطينية أظهر بوضوح فشل عمليات تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل".

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي أنها تنتظر من الدول التي طبعت مع إسرائيل إعادة النظر في سياساتها واحترام المقاومة الفلسطينية.

تضامن سعودي سوداني

عربيا، أدان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وأكد الملك سلمان خلال اتصال هاتفي الجمعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إدانة المملكة وشجبها الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى.

وأضاف الملك أنه كلف وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان آل سعود بمواصلة التحرك السعودي في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني ونصرة قضيته.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن السودان يرحب بإعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ويقدر الجهود المصرية والإقليمية والدولية للتوصل لهذا الاتفاق.

ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي و"الإدارة الأميركية على وجه الخصوص لاتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار الانتهاكات المتعمدة والاعتداءات الجسيمة على حقوق الشعب الفلسطيني التي وقعت أثناء ذلك التصعيد الخطير".

وانضم السودان العام الماضي للإمارات والبحرين والمغرب في الموافقة على المضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاقات توسطت في إبرامها الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد

ترامب.

ويعتبر الكثير من السودانيين أن التطبيع مع إسرائيل هو مبادرة قادها الجيش الذي رحب بزيارات من مسؤولين إسرائيليين في الأشهر الماضية.

وفي إطار الاتفاق الأولي، أزال ترامب اسم السودان من قائمة الحكومة الأميركية للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.