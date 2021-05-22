القدس والضفة الغربية.. الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين ويشدد الحصار على حي الشيخ جراح

الأنظار تتجه نحو الأقصى خشية اقتحامات جديدة له غدا الأحد، قد تؤدي إلى تجدد المظاهرات والاشتباكات مع قوات الاحتلال.

أكد نادي الأسير الفلسطيني اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 50 فلسطينيا في القدس والضفة الغربية منذ أمس، ويسود هدوء حذر تحسبا لاقتحام المستوطنين المسجد الأقصى غدا، في حين دعا أهالي حي الشيخ جراح لمواصلة المسيرات التضامنية معهم.

وبلغ العدد الإجمالي للاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال منذ يوم أمس الجمعة حتى صباح اليوم 30 فلسطينيا في أنحاء القدس كافة، إذ اعتُقل 26 منهم على خلفية الأوضاع في ساحات المسجد الأقصى، في حين اعتقل 4 في حي رأس العامود.

وقالت مراسلة الجزيرة -شيرين أبو عاقلة- إن شرطة الاحتلال تسوّغ هذه الاعتقالات بأنها جاءت نتيجة لأعمال العنف والاعتداءات عليها من قبل الشبان الفلسطينيين.

وأضافت المراسلة أن الاحتجاجات متواصلة في القدس، حيث دعا الناشطون إلى وقفة جديدة عصر اليوم السبت لنصرة سكان حي الشيخ جراح، وللمطالبة بإزالة الحواجز والسواتر الحديدية التي تفرض حصارا على أجزاء من الحي.

الشيخ جراح

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال شددت منذ صباح أمس القيود والحصار على حي الشيخ جراح -الذي كان شرارة المواجهة الأخيرة بين المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل- مشيرة إلى أنها تسمح للمستوطنين بالدخول والخروج بحرية من هذا الحي المقدسي.

وتعرضت المراسلة، في أثناء تغطيتها على الهواء صباح اليوم، للمضايقة من قبل إحدى المستوطِنات ومن قبل جنود إسرائيليين عند مدخل الشيخ جراح، حيث رصدت كاميرا الجزيرة حرية مرور المستوطنين ومنع دخول الفلسطينيين الذين لا يثبتون أنهم من سكان الحي.

وقال أحد السكان المهددين بإخلاء منازلهم للجزيرة إنهم يعانون من حصار مشدد، ويتعرضون لمضايقات على مدار الساعة، كما لا يُسمح لأقاربهم بزيارتهم، ما يدفعهم للشعور بأنهم في سجن كبير.

وقدم مركز العدالة للمحاكم الإسرائيلية التماسا ضد استمرار الحصار على الحي، ومن المقرر أن ينظم سكان الحي مساء اليوم وقفة احتجاجية جديدة للمطالبة برفع الحصار.

مراسلة الجزيرة تتعرض لمضايفة من قبل جنود إسرائيليين عند مدخل الشيخ جراح

ويسود هدوء حذر ساحات المسجد الأقصى اليوم، في حين تتوجه الأنظار إلى يوم الغد الذي ينتهي فيه الحظر الإسرائيلي على اقتحامات المستوطنين للمسجد، إذ يستعد المرابطون لاحتمال تجدد الاقتحامات الاستفزازية للحرم الشريف صباح الغد.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 97 فلسطينيا خلال المواجهات التي وقعت في الضفة والقدس أمس عقب صلاة الجمعة، من بينهم 23 أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى.

إسعاف أحد المحتجين في رام الله بعد إصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أمس (الأناضول)

الضفة الغربية

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا منذ يوم أمس في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وشهدت مدينة جنين في الضفة اليوم مسيرة لدعم قطاع غزة وحي الشيخ جراح، كما قمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع سكان حي الشيخ جراح في مدينة بيت لحم.

وذكرت مراسلة الجزيرة في رام الله أن الضفة تشهد هدوءا اليوم، لكن الأنظار تتجه نحو الأقصى خشية اقتحامات جديدة له غدا، قد تؤدي إلى تجدد المظاهرات والاشتباكات مع قوات الاحتلال.

جنود الاحتلال يحتمون من الحجارة التي ألقاها محتجون فلسطينيون قرب نابلس أمس الجمعة (رويترز)

ومنذ منتصف أبريل/نيسان بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 1900 معتقل، نحو 950 منهم من داخل الخط الأخضر، ويقول نادي الأسير إن الاعتقالات تشهد تصعيدا غير مسبوق منذ عام 2015.

وتترافق هذه الاعتقالات مع العنف وضرب الشباب الفلسطينيين انتقاما منهم، كذلك يستخدم جنود الاحتلال الكلاب البوليسية التي تتسبب بأضرار وإصابات.