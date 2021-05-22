الحريري يرد على رسالة عون: لن أشكل حكومة كما يريدها الرئيس

رد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري -اليوم السبت- على رسالة وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون لمجلس النواب تتعلق بعجز الحريري عن تشكيل حكومة قادرة على "إنقاذ" البلاد من أزمتها المالية.

وقال الحريري -خلال جلسة برلمانية اليوم- "لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم".

واعتبر الحريري أن الرئيس عون لديه خبرة طويلة في تعطيل التشكيل الحكومي وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية.

واستقال الحريري -الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات- في 2019 بعد احتجاجات على النخبة الحاكمة التي حمّلها المتظاهرون المسؤولية عن إغراق البلاد في أزمة.

وكُلف مرة أخرى بتشكيل الوزارة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه ظل مختلفا مع الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة، وبسبب خلافات بينهما يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة.

وبعد شهور من المفاوضات السياسية -في بلد تحكم الولاءات فيه نزعاتٌ طائفية- قال الرئيس ميشال عون -وهو مسيحي ماروني- في رسالة للبرلمان أمس الجمعة "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف (الحريري) عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة".

وتتولى حكومة الحريري إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي.

وتعثرت محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، فيما قال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوفر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال.

وأصبحت دول الخليج -التي كانت تقدم الدعم المالي في السابق- تحجم الآن عن التدخل بسبب الإحباط من النفوذ المتزايد لحزب الله؛ وهو الجماعة الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران.

وتفاقمت التوترات مع السعودية ودول الخليج العربية الأخرى هذا الأسبوع بسبب تصريحات مسيئة لها صدرت عن وزير الخارجية شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية. واستقال الوزير من منصبه في حكومة تصريف الأعمال بعد ذلك بوقت قصير.