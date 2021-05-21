هآرتس: الجيش حقق هدفه في حرب غزة لكن لا يبدو الأمر نصرا مدويا

قالت صحيفة هآرتس (Haaretz) الإسرائيلية إن القدرات الدفاعية والهجومية التي قام الجيش الإسرائيلي بتطويرها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مهعتمدا على تكنولوجيات وقدرات استخباراتية متقدمة لم تستطع أن تمنحه "انتصارا" أو حتى ما يشبه الانتصار خلال حملته الأخيرة ضد قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة -في تقرير للصحفي المختص في الشؤون الدفاعية والعسكرية أموس هاريل- أن إسرائيل دوما ما تبدأ مرة كل بضع سنوات حملة عسكرية جديدة ضد القطاع أو تجد نفسها متورطة فيها، لكن التباين بين الأهداف المحدودة التي يريد الجيش تحقيقها والنصر الساحق الذي تريد غالبية الإسرائيليين رؤيته سيبقى كبيرا.

وليس مستغربا -يضيف هاريل- أن نجد الرأي العام الإسرائيلي الذي سئم من جولات من الأعمال العدائية التي كلفته غاليا دون طائل وهو يشعر بالإحباط والاستنزاف خاصة بعد عام مضنٍ مر على وقع الجائحة.

بل إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نجحت خلال جولة التصعيد الأخيرة في إدخال روتين الإنذارات الليلية إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وتذوق سكان وسط البلاد بعضا مما عاناه سكان الجنوب طيلة السنوات العشرين الماضية.

كما خرجت حماس -يضيف الكاتب- عن السيناريوهات السابقة التي رسمتها الاستخبارات العسكرية حيث بادرت مبكرا بإطلاق صواريخ على القدس المحتلة، بعد الاقتحامات وأحداث العنف التي شهدتها باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وكل ما فعله الجيش الإسرائيلي لاحقا هو تقليد خطوات الحركة التي دخلت في أجواء المعركة منذ البداية وتبوأ قادتها العسكريون سريعا مواقعهم في شبكات الأنفاق تحت الأرض.

ومرة أخرى، كررت إسرائيل شن "حملة ردع" للفصائل الفلسطينية في القطاع دون أن تسعى لتحقيق "انتصار حاسم"، كان هدفها فقط إلحاق ما استطاعت من أضرار بهذه الفصائل وبقدراتها العسكرية وتقويض قدرتها على إطلاق مزيد من الصواريخ على إسرائيل في قادم السنوات.

تعاظم حماس

وترى الصحيفة أنه لا يمكن قياس نجاح الحملة العسكرية الأخيرة على غزة إلا بمرور الوقت وليس بالتلويح بعلم الانتصار هنا أو هناك، ولن تستطيع إسرائيل القول إنها حققت فعلا "انتصارا واضحا ومدويا" مهما حشدت من شخصيات وخبراء للدفع في هذا الاتجاه وتسويق هذه الصورة.

كما أن انتهاء عملية "حارس الأسوار" (أو "سيف القدس" كما تسميها الفصائل الفلسطينية) بالقطاع في الساعات الأولى من فجر اليوم، يترك سؤال كيفية التعامل مع تعاظم قدرات حماس العسكرية مفتوحا أمام القادة الإسرائيليين، حيث أظهرت الحركة من عملية إلى أخرى خط تحسن ثابتا لأعداد ومدى وقدرات ترسانتها الصاروخية.

في المقابل، لم يعد لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي حتى الحد الأدنى من ثقة الرأي العام التي تخوله اتخاذ مزيد من الخطوات المثيرة للجدل، ومن الصعب عليه مثلا الترويج لسيناريو التوغل البري المحفوف بالمخاطر لتدمير قدرات حماس، بينما نصف سكان إسرائيل لا يصدقون أي كلمة يتلفظ بها ويشكون -وربما يكونون على حق إلى حد ما- في أنه تعمد افتعال التوتر الأخير في القدس خدمة لمآرب سياسية وشخصية.