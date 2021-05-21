"نخوض معركة منذ 100 عام".. نتنياهو يعرض فاتورة الحرب ونتائجها من وجهة نظر إسرائيلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية الإسرائيلية أضرت بقدرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) -التي تدير قطاع غزة- على إطلاق صواريخ نحو إسرائيل.

وقال نتنياهو -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي- إن الجيش الإسرائيلي هاجم ودمر شبكة أنفاق حماس الواسعة في غزة ومصانع الصواريخ والأسلحة ومرافق التخزين، وقتل أكثر من 200 مسلح من بينهم 25 ناشطا بارزا.

وأكد أنهم وجهوا ضربة للقوة البحرية لحماس ودمروا معظم قدراتها، وقال إنْ "ظنت حماس أنها تستطيع ضربنا بالصواريخ فهي مخطئة وسوف نرد بقوة".

الغزو البري

وبشأن عزوف إسرائيل عن خيار الهجوم البري على القطاع؛ قال نتنياهو إنه "لو كانت هناك حاجة للقيام بغزو بري لغزة لقمنا به، ولكننا قمنا بما يلزم دون الدخول في مغامرات لا لزوم لها".

وفيما يخص أهداف العملية العسكرية ومستوى تحققها؛ قال نتنياهو إنه حدد هدفا قويا مع بداية الحملة وهو ضرب منظمات الإرهاب وتوجيه ضربة قوية لها.

وقال -في خطاب تلفزيوني- إن "حماس لا تستطيع الاختباء بعد الآن. هذا إنجاز عظيم لإسرائيل.. قضينا على جزء مهم من قيادات حماس والجهاد الإسلامي، ومن لم يُقتل يَعرف اليوم أن ذراعنا الطويلة يمكن أن تصل إليه في أي مكان فوق الأرض أو تحتها".

وأضاف قائلا إن "هذه معركة نخوضها منذ 100 عام، وهي فرض على كل جيل أن يواجهها، وجيش إسرائيل "هو الجيش الأكثر أخلاقا في العالم". حسب قوله.

وأكد أنهم تلقوا دعما قويا من دول كثيرة، قبل أن يعود ليؤكد وجود ضغوط وانتقادات دولية، لكنه شكر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي كرر تأييده المطلق لإسرائيل.

جبهة أخرى

وفي ذات السياق، قال نتنياهو إن إسرائيل تواجه "جبهة أخرى من الشغب والخروج على القانون"، وأشار إلى أن قراره كان مواجهة ذلك بالقوة وأنه سيواصل ذلك.

وأكد أنه لن يسمح لأحد بأن يأخذ القانون بيده، لا عربا ولا يهودا، وأنه سيعمل على تحقيق التعايش بين الجميع.

وفي موضوع آخر، قال نتنياهو إنهم لا ينسون مفقوديهم (الذين اختطفتهم حماس) أبدا، و"سنواصل عملنا من أجل إعادتهم، وسنعزز وضع سكان الجنوب ومحيط غزة".

وقال إنه كرئيس لحكومة إسرائيل، فإن "الأمر الذي يوجهني في اتخاذ القرارات هو ضمان أمن إسرائيل".

"إعادة حماس سنوات للوراء"

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنهم حققوا كل الأهداف العملياتية التي وضعوها، وإنهم أعادوا قدرات حماس سنوات إلى الوراء حسب قوله.

بدوره، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إنهم كانوا قادرين على تنفيذ خطة معدة سلفا لخوض معركة طاحنة ضد غزة.

وأضاف أفيف كوخافي "هدفنا الأساسي كان شل حركة إطلاق الصواريخ وهذا الهدف سيستمر في المستقبل".

وأكد أن ما وصفه بالعدو سيستغرق وقتا لفهم حجم الضربة التي وجهتها إسرائيل له، وأن حماس أخطأت بإطلاق النار على إسرائيل.