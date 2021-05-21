أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، وصول قوات مصرية إلى الخرطوم، استعدادًا للمشاركة في المشروع التدريبي "حماة النيل"، بهدف "توحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين".

ووفق بيان الجيش السوداني، تشارك في المشروع التدريبي الذي ينطلق في الفترة من 26 – 31 مايو/أيار الجاري عناصر من كافة التخصصات بالجيشين السوداني والمصري.

وأعلن البيان عن "وصول القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا"، في حين لم يصدر بيان من الجيش المصري، بشأن تلك المناورة.

وأوضح بيان الجيش السوداني أن مناورة "حماة النيل" تأتي كامتداد للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين وسبقتها نسور النيل 1 و2 (في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأبريل/نيسان 2021).

وأكد أن تلك المناورات التي تتزامن مع تعثر مفاوضات سد النهضة منذ أشهر "تهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين".

وتصر إثيوبيا على إنجاز المرحلة الثانية لتعبئة سد النهضة خلال موسم الأمطار في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".

وشدد السيسي في تصريحات لاحقة في 5 مايو/أيار الجاري، خلال لقائه المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، على أن قضية سد النهضة الإثيوبي وجودية بالنسبة لمصر، التي لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها، ودعا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.