البث الحي
سياسة|فلسطين

مسؤول أوروبي للجزيرة: بإمكان الأوروبيين التواصل مع حماس بعد المصالحة الفلسطينية

حماس ما زالت مدرجة على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي (الفرنسية)
حماس ما زالت مدرجة على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي (الفرنسية)
21/5/2021

قال مسؤول أوروبي رفيع للجزيرة إنه يمكن للأوربيين التواصل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد المصالحة الفلسطينية، وذلك في ظل سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان على غزة.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه يمكن للاتصالات مع حماس أن تتم بشكل مباشر أو غير مباشر عبر طرف ثالث؛ قطر ومصر.

وأضاف أن التعامل مع حماس مشروط بتحقيق المصالحة الفلسطينية أولا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج للتعامل مع حركة حماس بشكل أو بآخر لأنها جزء من الحل.

وبدأ في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من فجر اليوم الجمعة سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي.

ورحّب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال باتفاق وقف إطلاق النار، وشدد في تغريدة على ضرورة عدم تضييع فرصة السلام والأمن.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت أمس الخميس -قبل الإعلان عن الاتفاق- إن "المحادثات غير المباشرة" مع حماس ضرورية لإعطاء دفع للجهود الهادفة إلى إنهاء العنف.

وأضافت "بالطبع، يجب ضمّ حماس (إلى المحادثات)، لأنه من دون حماس لن يكون هناك وقف لإطلاق النار".

وزار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الخميس تل أبيب ورام الله، للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في محاولة للتوصل إلى تهدئة، ولم يلتق ممثّلين عن حركة حماس، المدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

ترحيب دولي واسع باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة

لقي وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ترحيبا دوليا واسعا، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ الساعة الثانية صباحا، عقب 11 يوما من تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة راح ضحيته المئات بين شهداء وجرحى.

21/5/2021

العدوان على غزة.. نتنياهو يستنجد بالدبلوماسيين الأجانب بحثا عن صورة انتصار

حمل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع أكثر من 70 دبلوماسيا أجنبيا في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في طياته رسائل متعددة داخلية وخارجية.

19/5/2021
المزيد من سياسة

11 يوما من الحرب.. كيف انتصر “بنك مفاجآت” المقاومة على “بنك أهداف” الاحتلال؟

500 كيلومتر تحت الأرض.. تعرّف على مدينة المقاومة بغزة وإستراتيجية "حزام النار" الإسرائيلية لاستهدافها

حماس أعلنت فشل نتنياهو، وقالت إن المجاهدين الآن يتبخترون في الأنفاق (رويترز)

الحريري يرد على رسالة عون: لن أشكل حكومة كما يريدها الرئيس

الحريري حضر جلسة البرلمان التي تُليت فيها رسالة الرئيس ميشال عون (رويترز)

كاتب إسرائيلي: الصهيونية لا يمكنها خلق سلام عادل

الكاتب: الصهيونية تؤسس للتراتبية من خلال إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية اليهود على حساب الآخر (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

استهداف حقول الغاز لم يكن صدفة.. كيف خططت المقاومة الفلسطينية لتدمير الحلم الإسرائيلي؟

الفطر الأبيض يصيب مرضى كورونا.. فما الفطر الأسود الذي أصاب سمير غانم في عينيه قبيل وفاته؟

أي الطريقتين أفضل للتخلص من الكرش.. تناول وجبة واحدة أو ثلاث؟

أشاد بعباس وتجاهل المقاومة.. مصلون يجبرون مفتي القدس على النزول من منبر الجمعة

(مواقع التواصل)