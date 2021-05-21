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سياسة|أردن

شاهد- "فتى الزرقاء" يعبّر عن دعمه للمقاومة الفلسطينية بطريقته الخاصة

نشر صالح حمدان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرسم العلم الفلسطيني بيديه الاصطناعيتين

الفتى الأردني صالح حمدان تعرض لحادث أليم العام الماضي أفقده ذراعيه وعينه (مواقع التواصل)
الفتى الأردني صالح حمدان تعرض لحادث أليم العام الماضي أفقده ذراعيه وعينه (مواقع التواصل)
21/5/2021

بعد غيابه فترة عقب الحادث الأليم الذي تعرض له، ظهر الفتى الأردني صالح حمدان الشهير بـ"فتى الزرقاء" للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني والمقاومة بطريقته الخاصة.

ونشر صالح عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرسم العلم الفلسطيني بيديه الاصطناعيتين، بعدما بترت ذراعيه إثر الاعتداء عليه العام الماضي في الحادثة الشهيرة في مدينة الزرقاء الأردنية.

وكتب الفتى صالح عنوانا للفيديو التضامني "عاشت فلسطين"، وحقق أكثر من 58 ألف مشاهدة.

وكان الفتى صالح (16 عاما) تعرض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لجريمة هزت المجتمع الأردني بسبب بشاعتها، فقد خُطف الفتى على يد أصحاب سوابق إجرامية، وهو في طريقه لشراء الخبز لوالدته، وتم اقتياده إلى منطقة غير مأهولة شرق مدينة الزرقاء، ثم قطعوا ذراعيه بأداة حادة، وفقؤوا عينه، وضربوه بأداة حادة في وجهه، وقاموا بتصوير الحادثة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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