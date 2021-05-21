"جمعة الغضب".. مظاهرات مرتقبة في الضفة نصرة للقدس وحي الشيخ جراح

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى مسيرات ومظاهرات حاشدة في أرجاء الضفة الغربية، تحت شعار "جمعة الغضب"، وذلك استمرارا لفعاليات نصرة القدس، ورفضا لترحيل عائلات حي الشيخ جراح بالقدس، وللاحتفال بما اعتبر انتصارا للمقاومة في غزة.

وفي منطقة رام الله وسط الضفة الغربية، قالت مراسلة الجزيرة نت ميرفت صادق إن القوى الوطنية والإسلامية دعت إلى تأدية صلاة الجمعة قرب المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، ثم الانطلاق في مسيرة إلى الحاجز الاسرائيلي القريب.

وفي منطقة بيت لحم، دعت القوى والفصائل إلى صلاة جمعة حاشدة في منطقة باب الزقاق ثم الانطلاق بمسيرة إلى نقاط التماس على المدخل الشمالي.

وفي مدينة الخليل، تنتشر دعوات بعنوان "جمعة النصر والثبات" للمشاركة في مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة انطلاقا من مسجد الحرس.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية، دعت لجنة التنسيق الفصائلي إلى صلاة الجمعة في دوار الشهداء وسط المدينة، ثم الانطلاق إلى المواجهات قرب حاجز حوارة، جنوبي المدينة.

من جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم القيادي في حركة حماس علاء حميدان، بعدما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزله بمدينة نابلس.

وعلاء حميدان هو الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" التي شكلتها حركة حماس لخوض انتخابات المجلس التشريعي، والتي كانت مقررة غدا السبت، قبل إلغائها بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 29 أبريل/نيسان الماضي، لعدم موافقة إسرائيل على إجرائها في القدس.

ويأتي ذلك بعد يوم من اعتقال الجيش الإسرائيلي 60 فلسطينيا، أغلبهم من حركة حماس، من مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

يجدر بالذكر أن الليلة الماضية شهدت احتفالات في كل الأراضي الفلسطينية، احتفالا بما اعتُبر "انتصارا" للمقاومة، حيث بدأ عند الساعة الثانية من فجر اليوم بالتوقيت المحلي (23:00 غرينتش) سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوساطة مصرية.