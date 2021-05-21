تكبيرات وهتافات وحلوى.. بالفيديو- هكذا احتفل المصلون في المسجد الأقصى بـ"انتصار" المقاومة

لم تستمر فرحة المصلين طويلا حيث اقتحمت قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة ما أدى لوقوع عدة إصابات بين المصلين

شهدت ساحات المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة اليوم احتفالات بانتهاء العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما على قطاع غزة واحتفاء بما وصفوه بـ"انتصار" المقاومة.

وتجمع آلاف الفلسطينيين في الحرم القدسي، ظهر اليوم الجمعة، للاحتفال بوقف إطلاق النار في حرب غزة الأخيرة، في حين أطلقت الألعاب النارية ولوّح شبان بالأعلام الفلسطينية ورايات لفصائل المقاومة.

وهتف المحتشدون بعبارات "الله أكبر" و"لن نركع" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، فيما قام البعض بتوزيع الحلوى على الموجودين في باحات المسجد الأقصى احتفاء بـ"انتصار" المقاومة في غزة.

ومنذ ساعات الصباح توافد الفلسطينيون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وذلك بعد ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة.

ولم تستمر فرحة المصلين طويلا حيث اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، ما أدى لوقوع عدد من الجرحى بين المصلين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 20 فلسطينيا أصيبوا بجروح متباينة خلال الاقتحام، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي على المصلين، وفق ما أفاد به مراسلو الجزيرة في القدس المحتلة.