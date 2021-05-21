مظاهرات بإندونيسيا ونواكشوط والأردن تضامنا مع فلسطين واحتفالا بانتصار المقاومة في غزة

تظاهر الآلاف في مدن وعواصم عربية وإسلامية تضامنا مع الفلسطينيين وأهل غزة تحديدا، بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال حيز التنفيذ فجر اليوم.

وشهدت جاكرتا ومدن إندونيسية أخرى مثل ميدان ومكاسر وباندونغ وصولو مظاهرات بمشاركة شعبية واسعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، واحتفاء بوقف إطلاق النار في غزة واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على سكانها خلال الأيام الماضية.

كما تناولت خطب كثير من مساجد إندونيسيا الوضع في فلسطين.

وكانت الحكومة الإندونيسية قد أكدت في كلمة وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أنه يجب ألا ينسى أن جذور القضية تعود إلى وجود احتلال، وشعب فلسطيني يعيش تحت نير الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالبت جاكرتا بإرسال فريق من المراقبين الدوليين إلى مدينة القدس المحتلة لتأمين حياة المدنيين الفلسطينيين وضمان أمن الحرم الشريف.

الأردن ونواكشوط

وفي الأردن، توجه عشرات الشبان اليوم الجمعة في عدة مناطق بالمملكة إلى الحدود الأردنية الفلسطينية، نصرة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه.

وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، الجمعة، مسيرات شعبية "احتفالا بانتصار المقاومة الفلسطينية"، ونظم عدد من سكان نواكشوط مسيرة بالسيارات جابت شوارع رئيسية في العاصمة، وهتفوا دعما للمقاومة.

ورفع المشاركون في المسيرة على سياراتهم الأعلام الفلسطينية وشعارات المقاومة، وطالبوا بمزيد من الدعم الشعبي للمقاومة حتى تحرير المسجد الأقصى وكل فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى إثر توقف العدوان، خرج كثير من أهل غزة إلى الشوارع في الثانية صباحا للاحتفال بعدما عجزوا عن الاحتفال بعيد الفطر الأسبوع الماضي، ورددوا تكبيرات العيد "الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".