شهدت مدن عدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مظاهرات احتشد فيها آلاف المؤيدين للفلسطينيين للتعبير عن دعمهم كفاح الشعب الفلسطيني، ولإعلان رفضهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومطالبتهم بوقفه.

وعلى الرغم من تنظيم بعض أنصار إسرائيل مظاهرات مؤيدة لها في عدة مدن أميركية فإن التركيز السياسي والإعلامي انصب على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين نظرا لضخامة أعداد المشاركين فيها، إضافة إلى ما تعكسه من تغيرات مجتمعية مهمة في طريقة تفاعل الشارع الأميركي والرأي العام بصفة عامة مع الصراع العربي الإسرائيلي.

ويعتبر عدد من المعلقين ما يجري بمثابة انتصار فلسطيني في معركة "الرأي العام الأميركي"، والتي كانت خارج حسابات الطرفين قبل ذلك بسبب السيطرة الإسرائيلية والنفوذ اليهودي الطاغي على قضية صراع الشرق الأوسط في الدوائر الشعبية والرسمية الأميركية.

ودفع انتشار مشاهد العدوان الإسرائيلي وسهولة عرض صور القتل والدمار داخل قطاع غزة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى بدء تغيير -وإن كان بطيئا- في صورة إسرائيل التي ينظر لها على أنها أقوى حليف لواشنطن، وخلال العدوان الإسرائيلي الحالي ساهمت عدة عوامل بصورة كبيرة في تحقيق الجانب الفلسطيني انتصارا في معركة الرأي العام والشارع الأميركي.

الجزيرة نت تعرض هنا بعض هذه العوامل التي تدفع في زيادة إدراك الشارع الأميركي الحقوق الفلسطينية المشروعة.

شهدت الأيام الأخيرة بروز اسم وتأثير الأختين الأميركيتين من ذوات الأصول الفلسطينية وهما بيلا وجيجي حديد.

وشاركت عارضتا الأزياء بقوة في معركة وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة منصة إنستغرام، وتعد الشقيقتان من أكثر العارضات شهرة حول العالم وفي الولايات المتحدة، وظهرتا على أغلفة أهم المجلات المتخصصة مثل مجلة "فوج" عشرات المرات، ويتابع حساب بيلا 42.6 مليون شخص في تطبيق إنستغرام، في حين يتابع جيجي 66.5 مليون شخص في نفس التطبيق، إضافة إلى ملايين آخرين من المتابعين لهما في فيسبوك وتويتر.

أدانت الشقيقتان العدوان الإسرائيلي بقوة، وأعادتا نشر الكثير من الصور والفيديوهات التي توثق العدوان الإسرائيلي والمعاناة الفلسطينية.

وكتبت جيجي "لا يمكن للمرء أن يدافع عن المساواة العرقية والحقوق المدنية للجميع، ويدين الأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان والمسيئة وغيرها من المظالم، ومع ذلك يختار تجاهل القمع الذي يتعرض له الفلسطيني".

ووضعت بيلا صورتها أثناء مشاركتها في مظاهرة كبيرة بحي بروكلين في مدينة نيويورك يوم السبت الماضي، وظهرت وهي ترتدي ملابس بألوان علم فلسطين، وقالت فيها "من الجميل أن يشعر قلبي بكل الحب، إذ نكون حول هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الجميلين والذكيين والمحترمين والمحبين والطيبين والسخيين في مكان واحد.. نحن سلالة نادرة"، "وقالت "فلسطين حرة.. فلسطين حرة".

كما أعادت نشر الكثير من الفيديوهات والصور التي توثق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأدانت إسرائيل استخدام بيلا وسائل التواصل الاجتماعي، وهاجمت مشاركتها في المظاهرات.

تبنى الكثير من أعضاء مجلس النواب مواقف سياسية مميزة بالمعايير الأميركية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، ويعد الرباعي النسائي المعروف باسم "سكواد" (Squad) والمكون من النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والنائبة الأميركية السوداء آيانا بريسلي، والنائبة المسلمة رشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية، والنائبة المسلمة من أصول صومالية إلهان عمر.

ولم يكن الأميركيون يتصورون أن يأتي يوم توصف فيه إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري داخل قاعات الكونغرس كما جرى من جانب النائبة إلكساندريا أوكاسيو كورتيز، أو أن تُتهم إسرائيل بارتكاب "أعمال إرهابية" كما ذكرت النائبة إلهان عمر، وفي الحالتين لم تقابل كلمات النائبتين بمعارضة ديمقراطية واسعة النطاق.

كما واجهت النائبة رشيد الرئيس جو بايدن أول أمس الأربعاء خلال زيارته لولاية ميشيغان، وطالبته أمام العالم بالتخلي عن دعم إسرائيل، والعمل على إحلال السلام.

وتستخدم النائبات خطابا جديدا مؤيدا للفلسطينيين، وهو ذو تأثير كبير على زملائهن في مجلس النواب وعلى الملايين من متابعيهن، كما أن كفاءة استغلالهن للتطبيقات الإلكترونية وانتشارهن الواسع في الإعلام الأميركي له مردود واسع وإيجابي.

وتشن إسرائيل حملة شرسة على العضوات المؤيدات للحق الفلسطيني، إلا أن شعبيتهن الطاغية تؤمّن إعادة انتخابهن بصورة كبيرة.

استخدم السيناتور اليهودي التقدمي الشهير بيرني ساندرز شعار "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال خطابات داخل قاعات مجلس الشيوخ وفي مشاركاته الإعلامية وتغريداته على منصة تويتر.

ويتابع السيناتور بيرني ساندرز 12.1 مليون شخص على تطبيق تويتر، إضافة إلى 6.7 ملايين آخرين على تطبيق إنستغرام، و5.5 ملايين على فيسبوك.

وكرر ساندرز -صاحب الشعبية الطاغية بين طلاب الجامعات الأميركية- أن حياة الفلسطينيين مهمة، وذكّر زملاءه في الكونغرس بأعداد الضحايا من المدنيين والأطفال والنساء الناتج عن العدوان الإسرائيلي.

وربط الأميركيون المؤيدون للحقوق الفلسطينية بين معاناتهم تحت الاحتلال وبين الظلم والعنصرية اللذين يتعرض لهما الأميركيون من أصول أفريقية.

وظهرت أعلام وشعارات حركة "حياة السود مهمة" ضمن ما يحمله المتظاهرون المحتجون على ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة.

ويكرر قادة المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين أنه من الضروري ربط العدوان الإسرائيلي بالمظاهرات الواسعة التي جرت الصيف الماضي ضد الظلم العنصري داخل الولايات المتحدة.

كما شارك موقع حركة "حياة السود مهمة" على منصة تويتر -والذي يتابعه أكثر من مليون شخص- تغريدة النائبة الأميركية المسلمة إلهان عمر، والتي جاء فيها "لقد مضى وقت طويل على التوقف عن التشدق بحقوق الإنسان الفلسطيني، وأخيرا اتخاذ إجراءات لحمايتها، فخورة بالانضمام إلى زميليّ النائب أندريه كارسون والنائبة رشيدة طليب في إدانة الهجمات على المسلمين خلال شهر رمضان المبارك".

ويظهر قادة حركة "حياة السود مهمة" في التلفزيونات الأميركية، ويستخدمون شعار "حياة الفلسطينيين مهمة" للتشبيه والربط بين معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال وكفاح السود من أجل المساواة داخل الولايات المتحدة.

وغرد موقع الحركة يقول "حركة حياة السود مهمة تقف متضامنة مع الفلسطينيين، إننا حركة ملتزمة بإنهاء الاستعمار الاستيطاني بجميع أشكاله، وسنواصل الدعوة إلى تحرير الفلسطينيين.. فلسطين حرة".

