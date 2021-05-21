البث الحي
سياسة

أردوغان: لن نسكت إلى أن يعرف العالم بأسره أن إسرائيل دولة إرهابية

أردوغان يتحدث خلال حفل افتتاح طريق شمال مرمرة السريع (الأناضول)
أردوغان يتحدث خلال حفل افتتاح طريق شمال مرمرة السريع (الأناضول)
21/5/2021-|آخر تحديث: 21/5/202101:58 PM (مكة المكرمة)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة أن يعي العالم بأسره طبيعة إسرائيل كدولة إرهابية، حسب قوله، في حين رحبت وزارة الخارجية التركية بوقف إطلاق النار بغزة وتمنت استمراره.

وقال الرئيس أردوغان إن كافة مظلومي العالم يترقبون اليوم الذي تنهض فيه تركيا القوية.

وأضاف -في كلمة خلال مشاركته بافتتاح المرحلة السابعة من طريق شمال مرمرة السريع المار من إسطنبول- أنه "يجب على العالم أجمع أن يدرك من هي إسرائيل، هذه الدولة الإرهابية".

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس التركي الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة التي تسببت في مقتل مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، كذلك وصفها بأنها "دولة إرهابية" بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية على فلسطينيين رشقوها بالحجارة عند المسجد الأقصى في القدس.

كما أكد أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن صديقا لبلاده، ولن يكون أبدا، وأنه لم يلتقِ به أبدا حتى اليوم.

وفي تصريحات أخرى، شدد أردوغان على "ضرورة أن يلقن المجتمع الدولي إسرائيل درسا قويا ورادعا".

ودعا أردوغان كذلك إلى العمل من أجل إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى المنطقة لحماية الفلسطينيين، وهو اقتراح تطرحه تركيا منذ 2018، وأشار الرئيس التركي مجددا إلى ضرورة دراسة الفكرة وأعرب عن اعتقاده بأن تركيا وروسيا ستتعاونان بشكل وثيق في الأمم المتحدة بشأن جميع هذه القضايا.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

دعا العالم للتحرك لوقف العدوان.. أردوغان: إذا لم تتخذ منظمة التعاون الإسلامي موقفا ملموسا وفعالا فستكون قد أنكرت وجودها

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول والمؤسسات الدولية إلى التحرك بأسرع وقت لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مشددا على ضرورة قيام منظمة التعاون الإسلامي بتحرك عاجل وفعال في هذا السياق.

14/5/2021
المزيد من سياسة

بعد وصف حزبها بأنه خاضع للإسلاميين.. نائبة من اليسار الفرنسي تنسحب من بث مباشر لقناة إسرائيلية

أبونو: سيبقى التوتر في فلسطين مادام مشكل الاستعمار لم يحل من أساسه (رويترز-أرشيف)

شاهد- ظهر قويا بعد غياب.. “فتى الزرقاء” يرسم علم فلسطين بيديه الجديدتين

الفتى الأردني صالح حمدان تعرض لحادث أليم العام الماضي أفقده ذراعيه وعينه (مواقع التواصل)

مصر.. وفد من المخابرات يصل غزة لمتابعة وقف إطلاق النار

الإعلان عن الهدنة جاء بعد جهود مكثفة للوساطة بين إسرائيل وحماس لعبت فيها مصر دورا مركزيا (رويترز)

هنية: معركة سيف القدس فتحت الباب أمام مراحل جديدة وأسقطت مشاريع الهزيمة

هنية قال إن القدس محور الصراع وبداية المعركة (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

من العداء إلى التقارب.. لماذا دعمت مصر حماس في مواجتها الأخيرة مع إسرائيل؟

لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. ليبرمان يُقر بالهزيمة أمام المقاومة الفلسطينية (فيديو)

ليبرمان أكد أن هزيمة إسرائيل أثرت سلبا على صورتها التي تسعى لرسمها أمام العالم العربي (الجزيرة)

هدنة في غزة واعتداءات في القدس.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى بعد جمعة حاشدة

قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز على المصلين (الأناضول)

حرب إسرائيل على غزة.. ماذا يعني وقف إطلاق النار وما الفرق بينه وبين الهدنة؟

خبراء عسكريون اعتبروا أن طلب وقف إطلاق النار من جانب واحد بمثابة هزيمة لإسرائيل (رويترز)