أردوغان: لن نسكت إلى أن يعرف العالم بأسره أن إسرائيل دولة إرهابية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة أن يعي العالم بأسره طبيعة إسرائيل كدولة إرهابية، حسب قوله، في حين رحبت وزارة الخارجية التركية بوقف إطلاق النار بغزة وتمنت استمراره.

وقال الرئيس أردوغان إن كافة مظلومي العالم يترقبون اليوم الذي تنهض فيه تركيا القوية.

وأضاف -في كلمة خلال مشاركته بافتتاح المرحلة السابعة من طريق شمال مرمرة السريع المار من إسطنبول- أنه "يجب على العالم أجمع أن يدرك من هي إسرائيل، هذه الدولة الإرهابية".

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس التركي الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة التي تسببت في مقتل مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، كذلك وصفها بأنها "دولة إرهابية" بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية على فلسطينيين رشقوها بالحجارة عند المسجد الأقصى في القدس.

كما أكد أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن صديقا لبلاده، ولن يكون أبدا، وأنه لم يلتقِ به أبدا حتى اليوم.

وفي تصريحات أخرى، شدد أردوغان على "ضرورة أن يلقن المجتمع الدولي إسرائيل درسا قويا ورادعا".

ودعا أردوغان كذلك إلى العمل من أجل إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى المنطقة لحماية الفلسطينيين، وهو اقتراح تطرحه تركيا منذ 2018، وأشار الرئيس التركي مجددا إلى ضرورة دراسة الفكرة وأعرب عن اعتقاده بأن تركيا وروسيا ستتعاونان بشكل وثيق في الأمم المتحدة بشأن جميع هذه القضايا.