يواجه فيسبوك أول اختبار عملي لقدرته على الاستمرار في سياساته "المنحازة" لإسرائيل، برأي مراقبين، حيث دشن نشطاء ومدونون حملة لمقاطعة الموقع طوال غد الجمعة.

وتستهدف الحملة إيصال رسالة بأن سياسات فيسبوك المنحازة ستعود بالسلب عليه من خلال وقف الأنشطة عليه وتقليل مشاهدات المستخدمين لإعلانات الموقع، وهو ما يرمي إليه المستخدمون بغرض حث إدارة فيسبوك على التزام الحيادية والنزاهة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

وتشمل أساليب الحملة -التي لقيت رواجا ملحوظا بين ناشطين مصريين- عدم فتح فيسبوك عبر المتصفح أو التطبيق، وإزالة التطبيق من على الهواتف المحمولة، والدخول على المتاجر الإلكترونية لتخفيض تقييم فيسبوك، ووقف الإعلانات الممولة على الموقع خلال هذا اليوم.

في حملة عربية لمقاطعة الفيسبوك غدا الجمعة الموافق 21 ايار (مايو 5) للرد على معايير مارك بشكل عملي وفعال أرجوا من الجميع المشاركة فيها ونشرها على اكبر نطاق حتى تكون مؤثرة #GazaUnderAttack#acandleforGaza #مقاطعة_فيسبوك #غير_معاييرك — فارس بني يونس (@faresbanyyonis) May 20, 2021

#فلسطين_قضيه_الشرفاء الناس اللي لسه ماتعرفش، في حملة مقاطعة للفيس بوك يوم الجمعة الجاية إن شاء الله هي عبارة عن إنك ماتفتحش فيسبوك ولا ماسنجر ولا انستجرام بداية من يوم الخميس الساعه ١٢ منتصف الليل، إلى السبت ١ صباحا رغم بساطه الفكرة الا إن الحملات دي بتأثر عليهم جداوبتخسرهم انشر pic.twitter.com/uM1rKyg8Cy — ابو تيم (@KHALEDALBRINS2) May 20, 2021

ويعزو تقنيون شكاوى مغردين، من عدم علمهم بالحملة إلا متأخراً، إلى خوارزميات فيسبوك التي تقلل من انتشار المحتويات الضارة به وبسياساته، مما يعني برأيهم أنها لم تحظ بالدعاية الكافية والانتشار المطلوب لهذا السبب.

ومع ذلك فقد نجح الغضب العربي من انحياز فيسبوك في خفض تقييم الموقع إلى 1.6 من 5 نجمات على متجر شركة "أبل" و2.5 من 5 نجمات على متجر "غوغل" بعد أن كاد يقترب من التقييم الإيجابي الكامل قبل انطلاق الحملة.

ويعد المصريون من بين أكثر الشعوب استخداما لفيسبوك، إذ يبلغ في آخر التقديرات الرسمية نحو 44 مليون مستخدم، معظمهم من الشباب. علما بأن سكان مصر يزيدون قليلا عن مئة مليون نسمة.

والمفارقة أن الانتشار الأكبر لمقاطعة فيسبوك تتم على الموقع نفسه، بل ومن المثير أن آلاف المصريين يدخلون حساب مؤسس فيسبوك (الأميركي مارك زوكربيرغ) شخصيا لتسجيل احتجاجاتهم بطريقة ساخرة على سياسات موقعه.

ورغم تشكيك البعض في جدوى المقاطعة فإن مغردين أبدوا حماسا كبيراً لها، مدفوعين بنجاح حملة خفض تقييم التطبيق على المتاجر الإلكترونية.

وعانى مستخدمو الموقع -الذي أنشئ قبل 16 عاماً على يد زوكربيرغ وآخرين أثناء دراستهم الجامعية- من حظرهم من التعليق والنشر أو البث المباشر لمدد متفاوتة بسبب منشورات لهم تتضمن وسوما تحث على التضامن مع الفلسطينيين أو تمجد المقاومة وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، أو تنتقد الاحتلال وهجماته الوحشية.

انت كمستخدم فأنت السلعة ولك تأثير قوى مش بس على فيسبوك او اي بلاتفورم اي مقاطعة للمنتجات بتخسرهم أقتصاديا وماديًا أرقام خطيرة تأثيرك كمستخدم قوى جدًا وبيفرق. pic.twitter.com/ODWeU6ZSMR — ﮼احمد،نورالدين (@iahmdnour) May 20, 2021

مقاطعه فيسبوك الجمعه دعما لإخواننا فى فلسطين وتأكيد على موقف ادارة الفيس الحقيره لدعم الصهاينه . انصروا اخوتكم فى غزه تبدأ من الخميس ١١.٥٥ م الى السبت ١ ص انشروها نصرة لاخواتكم pic.twitter.com/SDvXrhppO1 — Hazem Hazem (@malakhazem2211) May 20, 2021

حملة مقاطعة فيسبوك تؤتي ثمارها pic.twitter.com/Cr74UExSu6 — لقوم يعلمون (@mskhafagi) May 20, 2021