لحظة بلحظة.. تابع آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

يدخل التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة يومه الحادي عشر، حيث ما زال عدد الضحايا يتصاعد جراء القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، وسط مساع دولية حثيثة لوقف العدوان، فيما تتواصل الهبة الشعبية في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني نصرة لغزة والقدس المحتلة.

وأدى القصف الإسرائيل حتى مساء أمس الأربعءا إلى أكثر من 231 شهيدا بعد ارتقاء 12 شهيدا، منهم أكثر من 63 طفلا و36 امرأة و16 مسنا، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مصاب، إصابات 50 منهم شديدة الخطورة.

وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:

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وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: هناك آلية قائمة لوقف إطلاق النار والمسألة الوحيدة المعلقة هي التوقيت

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مراسل الجزيرة: غارات متواصلة على قطاع غزة واستهداف عدد من المنازل

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