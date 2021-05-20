تبادلوا الأدوار.. بالفيديو- نشطاء فلسطينيون يوثقون اعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين

تكررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على حي الشيخ جراح مشاهد اعتداءات قوات الاحتلال على صحفيين كانوا ينقلون قمعها تجاه المقدسيين

وثقت مقاطع فيديو بثها نشطاء الانتهاكات الصارخة لحرية التعبير واستهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وقطاع غزة.

وتظهر المشاهد التي تم تداولها على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، اعتداء قوات الاحتلال على صحفيين محليين وآخرين من وكالات عالمية، ويظهر في مقطع فيديو تم نشره قبل يومين اعتداء تلك القوات على مراسل قناة "سي إن إن" (CNN) بن ويدمان وزميل له في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

من اعتداءات قوات الاحتلال اليوم بحق الصحفيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

تصوير: يزن حداد pic.twitter.com/PWeHqnIOpD — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 18, 2021

كما نشر نشطاء مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصورة الصحفية الفلسطينية لطيفة عبد اللطيف، ونزعهم حجابها في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، إضافة إلى ضرب عدد من الشبان حاولوا إبعادهم والدفاع عنها.

قوات الاحت.ـلال تعتدي على المصورة الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف وتنزع حجابها أثناء قيامها بعملها في باب العامود pic.twitter.com/380Sus3h1h — ميدان القدس (@MaydanAlquds) May 18, 2021

وامتد الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال أيضا إلى الصحفي في إذاعة الأقصى يوسف أبو حسين الذي استشهد بعد أن قصف الطيران الإسرائيلي منزله بغزة.

Funeral of martyr journalist Youssef Abu Hussein who was martyred after 'Israeli' occupation warplanes bombed his house in Sheikh Rudwan Neighborhood in Gaza#GazaUnderAttack #يوسف_أبو_حسين pic.twitter.com/245PeH9kLU — Ahed News English (@ala_alahed) May 19, 2021

وأصيب عدد من الصحفيين بجروح خلال تغطيتهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان منهم مصوران تابعان لوكالة الأناضول التركية حيث تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها لشظايا صاروخ إسرائيلي مما أدى لإصابتهما بجروح.

2 Anadolu Agency journalists injured by Israeli raid in Gaza Photojournalist Mustafa Hassouna and cameraman Mohammad al-Aloul were injured while covering an Israeli strike in the northern Gaza Strip https://t.co/HO7ZkURj8G pic.twitter.com/WVoFvyAbCO — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 13, 2021

وكذلك استهدفت قوات الاحتلال أيضا خلال الأحداث الأخيرة وسائل إعلام وصحفيين بصورة مباشرة، وهو ما حدث عند تدمير برج الجلاء في قطاع غزة والذي ضم عددا من مكاتب وسائل الإعلام العالمية من بينها شبكة الجزيرة الإخبارية.

ولم يعر الاحتلال أي اهتمام بحماية الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث في غزة، حيث واجه العديد منهم خطورة في تغطية الأحداث وهم تحت مرمى القصف الإسرائيلي.