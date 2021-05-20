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سياسة|فلسطين

تبادلوا الأدوار.. بالفيديو- نشطاء فلسطينيون يوثقون اعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين

تكررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على حي الشيخ جراح مشاهد اعتداءات قوات الاحتلال على صحفيين كانوا ينقلون قمعها تجاه المقدسيين

جنود الاحتلال اعتدوا على مراسل "سي إن إن" بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة (مواقع التواصل)
جنود الاحتلال اعتدوا على مراسل "سي إن إن" بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة (مواقع التواصل)
20/5/2021

وثقت مقاطع فيديو بثها نشطاء الانتهاكات الصارخة لحرية التعبير واستهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وقطاع غزة.

وتظهر المشاهد التي تم تداولها على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، اعتداء قوات الاحتلال على صحفيين محليين وآخرين من وكالات عالمية، ويظهر في مقطع فيديو تم نشره قبل يومين اعتداء تلك القوات على مراسل قناة "سي إن إن" (CNN) بن ويدمان وزميل له في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

 

كما نشر نشطاء مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصورة الصحفية الفلسطينية لطيفة عبد اللطيف، ونزعهم حجابها في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، إضافة إلى ضرب عدد من الشبان حاولوا إبعادهم والدفاع عنها.

وامتد الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال أيضا إلى الصحفي في إذاعة الأقصى يوسف أبو حسين الذي استشهد بعد أن قصف الطيران الإسرائيلي منزله بغزة.

وأصيب عدد من الصحفيين بجروح خلال تغطيتهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان منهم مصوران تابعان لوكالة الأناضول التركية حيث تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها لشظايا صاروخ إسرائيلي مما أدى لإصابتهما بجروح.

وكذلك استهدفت قوات الاحتلال أيضا خلال الأحداث الأخيرة وسائل إعلام وصحفيين بصورة مباشرة، وهو ما حدث عند تدمير برج الجلاء في قطاع غزة والذي ضم عددا من مكاتب وسائل الإعلام العالمية من بينها شبكة الجزيرة الإخبارية.

ولم يعر الاحتلال أي اهتمام بحماية الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث في غزة، حيث واجه العديد منهم خطورة في تغطية الأحداث وهم تحت مرمى القصف الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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