تبادلوا الأدوار.. بالفيديو- نشطاء فلسطينيون يوثقون اعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين

وثقت مقاطع فيديو بثها نشطاء الانتهاكات الصارخة لحرية التعبير واستهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وقطاع غزة.

وتظهر المشاهد التي تم تداولها على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، اعتداء قوات الاحتلال على صحفيين محليين وآخرين من وكالات عالمية، ويظهر في مقطع فيديو تم نشره قبل يومين اعتداء تلك القوات على مراسل قناة "سي إن إن" (CNN) بن ويدمان وزميل له في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

كما نشر نشطاء مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصورة الصحفية الفلسطينية لطيفة عبد اللطيف، ونزعهم حجابها في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، إضافة إلى ضرب عدد من الشبان حاولوا إبعادهم والدفاع عنها.

وامتد الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال أيضا إلى الصحفي في إذاعة الأقصى يوسف أبو حسين الذي استشهد بعد أن قصف الطيران الإسرائيلي منزله بغزة.

Funeral of martyr journalist Youssef Abu Hussein who was martyred after 'Israeli' occupation warplanes bombed his house in Sheikh Rudwan Neighborhood in Gaza#GazaUnderAttack #يوسف_أبو_حسين pic.twitter.com/245PeH9kLU

— Ahed News English (@ala_alahed) May 19, 2021