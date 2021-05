ابتكروا طريقة للتعريف بأسمائهم.. شاهد- فنانون ومسؤولون أتراك يطلقون حملة للتذكير بأطفال غزة الشهداء

تصدر وسم (هاشتاغ) SayTheirNames# (رددوا أسماءهم) منصات التواصل الاجتماعي في تركيا خلال اليومين الماضيين بالدعوة لنشر أسماء أطفال فلسطين ضحايا القصف الإسرائيلي، وتعريف العالم بهم.

وتقدم المشاركين فنانون ومسؤولون أتراك على رأسهم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالن، ومستشارون للرئيس رجب طيب أردوغان، وقياديون في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال قالن في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر، تحدث فيه باللغة الإنجليزية، "حتى اليوم قتلت إسرائيل 61 طفلا، ليسوا إرهابيين ولا عسكريين، بل أطفال.. إنهم لن يعودوا مُجددا، رددوا أسماءهم".

As of today, Israel killed 61 children. They will never wake up again. Will you?#SayTheirNames and pass it on. pic.twitter.com/wTQOTSU6mW — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 18, 2021

وشارك العديد من السياسيين والناشطين الأتراك والعرب في الحملة بمقاطع مصورة متنوعة، مُرددين أسماء أطفال فلسطينيين ارتقوا شهداء على يد العدوان الإسرائيلي والقصف المستمرين على قطاع غزة وأنحاء مختلفة بفلسطين.

As of today Israel killed 61 Palestinian children. Not terrorists, Not soldiers, just children. Zaid Muhammed Talbani is one of them. He was 5 years old. And he will never wake up again. When will you? #SayTheirNames & pass it on.. #IsraelKillsChildren #PalestinianLivesMatter pic.twitter.com/90Diz2qhKQ — Tuba Nur Sonmez (@tubanursonmez) May 18, 2021

Israel killed 61 children in a week ! Not terorists, not soldiers, children… İsmail al Thanani is one of them. 🥲 He was just 6 years old. He will never wake up ! When will you ? Say their names.

Raise your voice.

Stop the massacre !#IsraelTerrorism pic.twitter.com/yH4oBruT0k — ismail Karaosmanoğlu 🇹🇷🇵🇸 (@ikaraosmanoglu) May 19, 2021

As of today, Israel has killed 63 children in just one week. Not terrorists, but children even babies… Muhammed Zain Attar was just one-year old when killed by Israeli bombardement. #SayTheirNames #Israelkillschildren pic.twitter.com/xKnQgnUQo6 — Saadet Oruç (@saadetoruc) May 18, 2021

As of today, Israel killed 61 children.

And these kids will never wake up again. Will you?#SayTheirNames & pass it on! pic.twitter.com/AR0GdKIGB6 — Rumeysa Kadak (@RumeysaKadak) May 19, 2021

#IsrealiTerrorist #SayTheirNames #StopIsraeliApartheid #freepalastine

Isreal has has killed more than 61 children… they will never wake up again. Wake up world pic.twitter.com/uumcY6yLNx — Reshad Strik (Rešad) (@reshadstrik) May 19, 2021

وعرض بعض الناشطين بطاقات تعريفية ببعض الأطفال الشهداء تشمل أسماءهم وصورهم ومعلومات عنهم، وذلك تحت الوسم الذي شهد تفاعلا متزايدا مع بدء انتشاره على منصات التواصل.

Say Their Names: Rola 6 -year -old

Deema 16 -years -old

Ameer 9- year- old

Yazan 13 -year- old Again

Yazan 13 -year- old#SayTheirNames #GenocideinGaza #GazaUnderAttack pic.twitter.com/MLZj4zAOLQ — Moh'd Shamma محمد شّما #SaveSheikhJarrah (@karmel_shamma) May 19, 2021

وواصلت الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس قصف مناطق متفرقة بقطاع غزة لليوم الـ11 على التوالي، متسببة في استشهاد سيدة وإصابة أطفال بجروح، كما استأنفت الفصائل قصفها لعسقلان وغلاف غزة، وذلك بعد ساعات من الهدوء في الليل، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 امرأة، كما أصيب 1710 أشخاص منذ بداية العدوان.