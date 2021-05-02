زينب سليماني نشرت عبر حسابها على تويتر الثلاثاء، صورة تظهر يد والدها بعيد اغتياله بضربة جوية أميركية، مرفقة إياها بتعليق "الكلفة (التي دفعها) الميدان من أجل الدبلوماسية!"

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في أن تسامحه عائلة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ومحبوه إن كانت تصريحاته الأخيرة سببت لهم أذى.

وقد أثار تسريب تسجيل صوتي لظريف يتحدث فيه عن دور الضابط السابق في الحرس الثوري في السياسة الخارجية، جدلا واسعا في الجمهورية الإسلامية.

ونشرت وسائل إعلام خارج إيران، الأحد الماضي، التسجيل الممتد لـ3 ساعات، ويتحدث فيه وزير الخارجية عن دور أداه سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أميركية في بغداد العام الماضي، في السياسة الخارجية لبلاده، وأن الميدان العسكري يحتل الأولوية على حساب الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية.

ورأى ظريف في منشور عبر حسابه على إنستغرام، أن التسريب "جرح المشاعر الصادقة لمحبي الشهيد البارز اللواء قاسم سليماني وعائلته (…) خصوصا ابنته زينب التي تعزّ عليّ كأولادي".

وأضاف أنه سامح كل من اتهمه أو افترى عليه، "وآمل أن يسامحني أيضا شعب إيران العظيم، وكل محبي السردار (لقب الضباط الكبار في الحرس)، وخصوصا عائلة سليماني النبيلة".

وكانت زينب سليماني نشرت عبر حسابها على تويتر الثلاثاء، صورة تظهر يد والدها بعيد اغتياله قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020 بضربة جوية أميركية، مرفقة إياها بتعليق "الكلفة (التي دفعها) الميدان من أجل الدبلوماسية!".

ويحظى سليماني بمكانة عالية في إيران خصوصا بعد اغتياله، وقد تولى لأعوام طويلة قيادة فيلق القدس في الحرس الثوري المكلفة بالعمليات الخارجية، ويعد من أبرز مهندسي السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية.

وأكد ظريف الذي يشغل منصبه منذ 2013، أن "الملاحظات التي أدليتُ بها (…) لا تقلل من المقام والدور الذي لا غنى عنه للشهيد سليماني"، مضيفا "لكن لو كنت أعلم أن كلمة منها سيتم نشرها علنا، بالتأكيد لما كنت قلتها".

وأثار التسجيل الذي يأتي نشره قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية الكبرى لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي، انتقادات من المحافظين المعارضين لحكومة الرئيس حسن روحاني.

وقال ظريف في التسجيل، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "في الجمهورية الإٍسلامية الميدان العسكري هو الذي يحكم (…) لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية".

وأفادت وكالة "إرنا" الخميس الماضي، أن حسام الدين آشنا، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية المرتبط بالرئاسة الإيرانية، والذي يعد مقربا من روحاني، تقدم باستقالته بعد تسريب الحوار مع ظريف الذي أجري في المركز.

وطلبت حكومة الرئيس روحاني التحقيق في "مؤامرة" تسريب التسجيل.

كما حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من "مؤامرات الأعداء الذين يحاولون إيجاد شرخ في الصف الداخلي الإيراني"، وشدد على أن "من سربوا الشريط هم أعداء إيران وشعبها ومصالحها".

وقال إن "من مفاخر النظام الإسلامي في إيران هو أن المسؤولين يطرحون رؤاهم بكل حرية.. لكن ليس كل ما يُطرح يعرض على الإعلام، بل تبقى جوانب كثيرة كوثائق سرية يستفيد منها المسؤولون اللاحقون، لأن نشر هذه الوثائق يعني استغلالها سلبا من قبل الأعداء".

ورأى روحاني أن نشر الشريط يمثل حملة من جانب متشددين، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف "لا أفهم لماذا تكون حملة انتخابية أهم لدى البعض من المصالح الوطنية ورفاهية الشعب؟".