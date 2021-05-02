مقتل طفلة وجرح شخصين في قصف على مدينة عفرين بريف حلب

قتلت طفلة في الخامسة من عمرها، وأصيب رجل وامرأة بجروح في مدينة عفرين بريف حلب، جراء قصف صاروخي صادر عن مناطق تسيطر عليها قوات النظام ومليشيات كردية شمالي المحافظة.

وقال الدفاع المدني السوري صباح اليوم الأحد عبر حسابه على "تويتر" إنه انتشل جثة الطفلة، ونقل المصابَين لتلقي العلاج.

وحسب التغريدة، فإن القصف صدر عن المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، وقوات سوريا الديمقراطية التي تعدّ وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

مقتل الطفلة علياء رحيم 5 سنوات،وإصابة امرأة ورجل بجروح،بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في ريف #حلب الشمالي، استهدف الأحياء السكنية لمدينة #عفرين اليوم الأحد 2 أيار،أسعفت فرقنا المصابَين وانتشلت جثة الطفلة وأمنت المكان.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/5CUH8oufzv — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 2, 2021

وقبل 3 أشهر، عادت التفجيرات إلى منطقة عفرين عندما أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة عشرات بانفجار سيارة مفخخة، متهمة بذلك وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت القوات التركية والجيش الوطني السوري (معارضة) قد تمكّنا في مارس/آذار 2018 بفضل عملية غصن الزيتون من انتزاع منطقة عفرين من قبضة القوات الكردية التي سيطرت عليها 6 سنوات.