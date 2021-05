مخاوف إسرائيل من الاتفاق النووي.. ماذا وراء اللقاء بين مدير الموساد وبايدن؟

في آخر جولات الضغوط الإسرائيلية المستمرة داخل العاصمة الأميركية منذ أسابيع لعرقلة عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، التقى الرئيس جو بايدن الجمعة مع مدير المخابرات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، حيث ناقشا الملف الإيراني.

وأبقى البيت الأبيض الاجتماع سرا، ولم يخرج بيان رسمي منه -حتى كتابة هذا التقرير- يلخص مضمون النقاشات التي جرت، وهي العادة الروتينية التي تعقب أي لقاءات للرئيس الأميركي.

كذلك لم تشتمل أجندة لقاءات الرئيس بايدن ليوم الجمعة، والتي اطلعت عليها الجزيرة نت، أي إشارة للقاء مع المسؤول الإسرائيلي.

وتحدث بايدن هاتفيا صباح الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعزيته في وفاة عشرات الإسرائيليين في حادثة تدافع المحتفلين في إحدى المناسبات الدينية ليل الخميس الماضي، ولم يشر بيان البيت الأبيض إلى بحثهما الملف الإيراني.

لم تخف إسرائيل معارضتها للمفاوضات الجارية بين إيران والدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، في فيينا بهدف العودة للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في منتصف 2018.

وذكرت تقارير أميركية اتفاق الطرفين، الأميركي والإسرائيلي، على تحييد خلافاتهما بشأن الاتفاق النووي عن بقية الملفات، ومنها التعاون في قضايا أخرى تتعلق بإيران.

واعتبرت خبيرة شؤون السياسة الأميركية في الخليج في معهد كوينسي بواشنطن آنيل شلين في حديث مع الجزيرة نت أنه "من المرجح أن يحاول مسؤولو الوفد الأمني الإسرائيلي مناشدة المسؤولين الأميركيين الذين لا يزالون ينظرون إلى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل على أنه مقدس، وبالتالي قد يعارضون أي شيء يمكن أن يمس بأمن إسرائيل".

وأكد الفريق الإسرائيلي الزائر لواشنطن برئاسة مدير الموساد كوهين ومستشار الأمن القومي مائير بن شبات، أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستقلل من فرص التوصل إلى اتفاق أطول وأقوى يحفظ مصالح إسرائيل.

وفي حديث مع الجزيرة نت، اعتبر المحاضر في كلية الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون ديفيد دي روش أن "الحكومة الإسرائيلية لم تخف منذ البداية عدم رضاها عن محادثات فيينا، تماما كما كانت غير راضية عن خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية عام 2015".

وأضاف أن الإسرائيليين صرحوا علنا بأنهم ليسوا أطرافا في أي اتفاق، ولن يكونوا ملزمين به.

ورأى دي روش أن القلق الإسرائيلي -وكذلك العربي الخليجي- يتلخص في أن الولايات المتحدة وغيرها تتخذ قرارات بشأن الأمن الإقليمي دون معالجة كافية لمخاوف من يعيشون في المنطقة، وهو أمر لا يزال دون معالجة.

اعتبر البروفيسور شيبلي تلحمي أستاذ العلوم السياسة بجامعة ميريلاند والخبير بمعهد بروكينغر بواشنطن أن إسرائيل تقوم بلا هوادة بكل ما يمكنها من أجل عرقلة العودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي مع إيران.

وقال تلحمي في تغريدة له معلقا على خبر لقاء كوهين مع بايدن، إن "لقاء رئيس الموساد بشكل غير متوقع مع بايدن جاء وسط محاولات إسرائيلية لمنع العودة إلى الاتفاق الإيراني. وقبل ذلك حذر وزير الاستخبارات الإسرائيلي من أن الحرب ستتبع ذلك إذا توصلت الولايات المتحدة والقوى الأخرى إلى ما تعتبره إسرائيل اتفاقا نوويا جديدا سيئا مع إيران".

