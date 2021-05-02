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سياسة|إسرائيل

شاهد.. حريق كبير قرب مطار بن غوريون في تل أبيب

الحريق قرب مطار بن غوريون أسفر عن أضرار مادية شملت احتراق سيارات (مواقع التواصل)
الحريق قرب مطار بن غوريون أسفر عن أضرار مادية شملت احتراق سيارات (مواقع التواصل)
2/5/2021

أفاد مراسل الجزيرة بأنه تمت السيطرة ظهر اليوم الأحد على حريق كبير اندلع في ساحة الخردة في بلدة زيتان قرب مطار بن غوريون في أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة قامت بإجلاء بعض سكان زيتان، حيث تقع منازل في نطاق النيران المشتعلة.

وأضافت أن 14 طاقم إطفاء عملت على إخماد الحريق الذي أدى لاشتعال الشاحنات والسيارات والحاويات في الساحة.

وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة للحريق.

وأظهرت لقطات تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان الأسود من موقع الحريق.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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