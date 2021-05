شاهد.. حريق كبير قرب مطار بن غوريون في تل أبيب

أفاد مراسل الجزيرة بأنه تمت السيطرة ظهر اليوم الأحد على حريق كبير اندلع في ساحة الخردة في بلدة زيتان قرب مطار بن غوريون في أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة قامت بإجلاء بعض سكان زيتان، حيث تقع منازل في نطاق النيران المشتعلة.

وأضافت أن 14 طاقم إطفاء عملت على إخماد الحريق الذي أدى لاشتعال الشاحنات والسيارات والحاويات في الساحة.

BREAKING: Large fire breaks out near Ben Gurion Airport in Israel, neighboring houses have evacuated pic.twitter.com/ahfsGad5qw

