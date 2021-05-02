سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد

قال مسؤولون أمنيون في العراق إن صاروخين على الأقل سقطا في محيط مطار بغداد الدولي الأحد.

ونقلت وكالة رويترز أن الصاروخين أطلقا من منطقة قريبة من المطار، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

وقال مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن منظومة "سي رام" (SeaRAM) الدفاعية اعترضت أحد الصاروخين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها علن الهجوم، غير أن هجمات مماثلة عدة نسبتها واشنطن إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وأشار مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إلى أن معسكر فيكتوري (يعرف أيضا بمعسكر النصر) -الذي يقع في محيط المطار- يستضيف جنودا أميركيين، وأنه تعرض لقصف صاروخي مماثل قبل نحو 10 أيام، وقد تبناه فصيل غير معروف على الساحة العراقية.