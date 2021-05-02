ألقت قوات الأمن التركية في مدينة إسطنبول القبض على شخص أجنبي، يعتقد أنه كان على علاقة بالزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر في الأمن التركي أن قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول بالتعاون مع المخابرات، أوقفت في 28 أبريل/نيسان الماضي شخصا يشتبه في أن له علاقة بالبغدادي، في مداهمة لناحية أتاشهير بالشق الآسيوي من إسطنبول.

ووفق الأمن التركي، فإن الموقوف، وهو أجنبي الجنسية، كان ضمن هيئة اتخاذ القرارات في التنظيم، الذي انضم إليه عام 2014، وكان مسؤولا عن تنسيق انتقال البغدادي بين المناطق الآمنة، بالإضافة إلى التدريب العسكري لعناصر التنظيم.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن التحريات أظهرت أن الشخص الأجنبي، تولى دورا في عبور أبو بكر البغدادي إلى مناطق آمنة في سوريا، قبل مقتل الأخير بضربة أميركية في منطقة إدلب عام 2019.

وأشارت المصادر إلى أن الشخص كان مستمرا في التواصل مع أعضاء التنظيم في مناطق الاشتباكات، مؤكدة استمرار التحقيق معه في مديرية شرطة إسطنبول.