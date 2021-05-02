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سياسة|يمن

تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والجيش اليمني يشن هجوما غربي مأرب

طائرة مسيرة حوثية من طراز"صماد 3" في أثناء تحليقها بأجواء اليمن (رويترز)
طائرة مسيرة حوثية من طراز"صماد 3" في أثناء تحليقها بأجواء اليمن (رويترز)
2/5/2021

صدت السعودية في وقت مبكر من اليوم الأحد هجوما جويا جديدا شنه الحوثيون باتجاه أراضيها، في حين تتواصل المعارك على أشدها غربي محافظة مأرب في اليمن، وسط غارات مكثفة للتحالف ضد مواقع جماعة الحوثي هناك.

فقد أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات التحالف السعودي الإماراتي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوبي المملكة.

من جهته، قال المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، على تويتر، إن قواتهم نفذت عملية بطائرة مسيرة من طراز "قاصف تو-كي" على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وتحدث سريع عن "إصابة دقيقة" في القاعدة، مشيرا إلى أن الهجوم الجديد على السعودية يأتي ردا على ما سماه بـ"تصعيد العدوان"، في إشارة إلى غارات التحالف على مواقع الحوثيين، واستمرار الحصار على اليمن.

وتتواتر هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية مع احتدام القتال داخل اليمن، وخاصة في محافظة مأرب.

أحد عناصر القوات الحكومية اليمنية يطلق قذيفة مدفع خلال اشتباكات مع الحوثيين غربي محافظة مأرب (رويترز)

هجوم للجيش وغارات للتحالف بمأرب

ميدانيا، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن بأن طائرات التحالف شنت أمس السبت 24 غارة جوية على مواقع في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

واستهدفت الغارات آليات ومواقع للحوثيين الذين يحاولون التقدم باتجاه مدينة مأرب الواقعة شرق العاصمة صنعاء في شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في اليوم نفسه في صرواح عندما شنت قوات الجيش والمقاومة هجوما تمكنت خلاله من استعادة السيطرة على مواقع من قبضة الحوثيين.

وأضافت المصادر أن ما لا يقل عن 10 آليات عسكرية للحوثيين دمرت بنيران الجيش وغارات التحالف، إضافة إلى تدمير تعزيزات وعربات للحوثيين كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات.

كما أكدت المصادر سقوط عشرات المقاتلين الحوثيين بين قتيل وجريح وأسر عدد آخر منهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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