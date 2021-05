أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إطلاق سراح 22 جنديا أفغانيا في ولاية غزني وسط أفغانستان، في حين أكدت القوات الأميركية تعرض مطار قندهار لهجوم وصفته بالفاشل.

وأضاف مجاهد أن عملية إطلاق سراح معتقلي الحكومة الأفغانية لدى الحركة ستستمر حتى عيد الفطر المبارك بقرار من زعيم الحركة.

وكانت طالبان قد أعلنت يوم أمس عن أسر 23 جنديا أفغانيا في الولاية نفسها، بينما نفت السلطات المحلية أسر أي جندي من قواتها.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 15 من مسلحي طالبان وإصابة 10 آخرين في غارة جوية الليلة الماضية بولاية غزني وسط أفغانستان.

وكان ذبيح الله مجاهد قد حذر من أن تأخير انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان يعتبر بنظر الحركة خرقا لاتفاق الدوحة.

من جانب آخر، قال الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان سوني ليغيت إن القوات الأميركية نفذت مساء أمس غارة دمرت صواريخ كانت تستهدف مطار قندهار.

وكان الناطق قد أعلن في وقت سابق في تغريدة على تويتر تعرض مطار قندهار لهجوم فاشل لم يسبب خسائر. وقال إن المطار الذي يضم قوات أميركية وأجنبية تلقى نيرانا غير مباشرة وغير فعالة بعد ظهر السبت.

ونشر في تغريدته تصريحا لقائد القوات الأميركية في أفغانستان سكوت ميلر قال فيه إن العودة إلى العنف سيكون أمرا مأساويا ولا معنى له، مشيرا إلى توفر وسائل عسكرية للرد على أي نوع من الهجمات.

Kandahar Airfield received ineffective indirect fire this afternoon; no injury to personnel or damage to equipment.

Gen Miller has been clear about the Coalition's intent to protect the force. pic.twitter.com/lcxicIgHHP

— USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) May 1, 2021