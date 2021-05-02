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سياسة|صين

بكين تخطط للمزيد.. حاملة الطائرات شاندونغ تجري تدريبات في بحر جنوب الصين

شاندونغ أول حاملة طائرات تنتجها الصين محليا (رويترز-أرشيف)
شاندونغ أول حاملة طائرات تنتجها الصين محليا (رويترز-أرشيف)
2/5/2021

أعلن الجيش الصيني اليوم الأحد أن مجموعة حاملة الطائرات "شاندونغ" اختتمت أول تدريباتها في بحر جنوب الصين للعام الجاري.

ووصف التدريب بأنه روتيني، وأنه جزء من خطة العمل السنوية للبحرية الصينية.

وتعد شاندونغ الأحدث بين حاملتي طائرات تملكهما الصين، ودخلت الخدمة عام 2019، وهي أول حاملة طائرات تنتجها الصين محليا.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن متحدث باسم القوات البحرية قوله إن التدريبات "شرعية، وتعزز القدرات الصينية لحماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية"، وأضاف أنها قد تساعد أيضا في حفظ السلام والاستقرار الإقليمي.

وتابع المتحدث قائلا إنه يأمل أن ينظر العالم الخارجي إلى هذه التدريبات نظرة موضوعية ومنطقية، وأكد أن البحرية الصينية ستواصل تنظيم تدريبات مماثلة في المستقبل.

ويعد بحر جنوب الصين منطقة نزاع بين الصين من جهة وكل من فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي وتايوان من جهة أخرى.

ويمثل هذا النزاع أحد ملفات التوتر بين بكين وواشنطن، وخلال العام الجاري أبحرت حاملات طائرات أميركية مرات عدة قرب جزر تسيطر عليها الصين في تلك المياه، وهو ما وجد تنديدا شديدا من جانب بكين.

وأعلنت البحرية الصينية الشهر الماضي أن تدريباتها في بحر جنوب الصين ستجرى بوتيرة منتظمة، وذلك وسط توتر متصاعد مع جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

المصدر : الصحافة الصينية + رويترز

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